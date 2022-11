Presentazione del romanzo “KALABRIA 2121” di Giorgio Gatto Costantino

Lunedì 28 novembre, alle ore 16:45, nei locali della Biblioteca Villetta “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Comune di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la Biblioteca “De Nava” presentano il romanzo KALABRIA 2121, romanzo distopico di Giorgio Gatto Costantino. Dopo il saluto dell’avvocato Irene Calabrò, assessore alla Cultura del comune di Reggio Calabria, relaziona l’architetto Daniela Neri, direttore della Biblioteca “De Nava” di Reggio Calabria. Coordina l’incontro Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. Sarà presente l’autore Giorgio Gatto Costantino, scrittore e giornalista.

Questo romanzo Fantasy è stato scritto a Reggio Calabria durante la campagna elettorale dello scorso autunno 2021 quando i cittadini dell’estremo meridione d’Italia sono stati chiamati ad eleggere i loro rappresentanti in una tornata elettorale segnata dai problemi della sanità, della ‘ndrangheta e della devastazione del territorio. Proprio questi mali atavici ed endemici ai quali si è aggiunto il peso soffocante della pandemia hanno portato l’autore a chiedersi come sarà la Calabria del futuro. E poi c’è la vita personale e familiare dell’autore spolverata lievemente su alcuni personaggi principali e secondari del romanzo per fare in modo che realtà e fantasia possano andare d’accordo senza litigare troppo. Giorgio Gatto Costantino laureato in Scienze Politiche, da molti anni lavora nei settori Comunicazione e Marketing. Specializzato nei campi dell’informazione sociale e della promozione territoriale in chiave culturale collabora con testate giornalistiche locali e nazionali. È autore di numerosi libri: “Nemesys”, “Lo sterco delle gru”, “Fantasmi ad Ecolandia” per Laruffa editore, “Confido in Te” per Kaleidon editore.