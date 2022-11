“Il vino fa buon…Sangu”: venerdì 18 al MAG di Siderno l’incontro con Fabio Macagnino

Disquisizioni e approfondimenti sull’ultimo album di Fabio Macagnino, dieci canzoni di rabbia, Calabria e… ‘ngurru! È il senso dell’evento “Il vino fa buon…Sangu” in programma venerdì 18 novembre alle ore 18 nello spazio culturale “MAG. La ladra di Libri” di corso Garibaldi, 283 a Siderno.

Un pomeriggio in cui Gianluca Albanese dialogherà con l’autore, che spiegherà la genesi delle dieci tracce dell’album ed eseguirà alcuni brani in versione acustica, mostrando ancora una volta quella originalità, profondità e autenticità che ne costituiscono da sempre i tratti distintivi.

Un album, “Sangu” prodotto da Sveva edizioni e frutto del sodalizio artistico con Stefano Simonetta, in arte “Mujura”, cantautore e musicista che ha curato produzione artistica e arrangiamenti, e che si apprezza particolarmente durante le esibizioni dal vivo in cui fa esplodere tutta la sua sanguigna – è il caso di dirlo – anima, anche grazie al gruppo di artisti che accompagna Macagnino, denominato, in maniera emblematica “Movimento Terra”.

Non è necessario prenotare ma sono graditi curiosità intellettuale, predisposizione all’ascolto e…un buon bicchiere di vino rosso.

Per informazioni: 0964/401973 – albanesegianluca244@gmail.com