ContaminAzioni Festa di comunità II edizione: prima tappa del festival a Bocale (RC) il 5 e 6 novembre

Edizione straordinaria! Accorrete gente!

ContaminAzioni Festa di comunità II edizione – itinerante – is coming!

Quando: novembre 2022 – giugno 2023

Che cos’è?

È l’incontro tra chi viene, chi va e chi sta. Comunità. Un festival che tocca le periferie della città e che va a dialogare tra chi abita permanentemente e chi lo fa da nomade stanziale, inserendo un fattore ulteriore che viene da fuori. ContaminAzioni di Idee, Pratiche, Visioni.

Un pifferaio alla volta, ci condurrà alla scoperta dei territori liminali che tracciano i confini della nostra città. Attraverso poetiche e azioni condivise andremo a stuzzicare le periferie creando nuovi agglomerati effimeri. Ripartiremo dalla festa per conoscere altri mo(n)di possibili.

ContaminAzioni Festa di comunità è un festival interamente autoprodotto, senza l’utilizzo di fondi pubblici, ed è finanziato da chi ne fa e prende parte.

Le sinergie che brillano in questo contenitore sono le azioni possibili di ognuno. Interventi volti a cambiare la rotta di questo territorio, troppo spesso retoricamente narrato, narrazioni che incidono sulla vita e sulle azioni della gente, ne plasmano la realtà.

Partiamo dal possibile, scrollandoci di dosso l’impotenza appresa che su più piani giornalmente sembra toccarci in sorte e ci rende sudditi di chi amministra la cosa pubblica, la casa di tutti.

Siamo tutti capaci e pronti. Siamo tutti abitanti di questo mondo.

Chi siamo:

L’associazione culturale Magnolia, una rete di artisti in collaborazione con le realtà culturali che operano nel contesto sociale, con uno sguardo all’ambiente, la relazione, la ricerca e la lettura dei bisogni del territorio.

La prima tappa sarà il 5 e 6 Novembre dalle ore 10:00 alle ore 13:00 a Bocale, con il Cerchio di Body Percussion condotto da Giuseppe Costa, Yosonu, presso l’atelier dell’artista Tania Azzar. Rivolto ad Adolescenti e Adulti.

Informazioni:

Questo cerchio è un incontro di musica d’insieme, nel quale il gruppo impara a riconoscere, codificare ed acquisire senso ritmico in un’esperienza diretta per sviluppare senso musicale e consapevolezza motoria. Il divertimento facilita l’esplorazione, favorendo la creatività in questa sperimentazione ritmica globale che rinforza il circuito suono-ascolto, aumenta la memoria uditiva, affina la capacità di sincronizzazione.

Nel percorso ci sono anche voce, percussioni informali e boomwhackers (tubi intonati), per arricchire il nostro bagaglio.

Finalità:

Creare e consolidare relazioni in gruppo.

Favorire la creatività, scindendo il suono dallo strumento convenzionale.

Sviluppare capacità comunicative che passino dal suono e non dalle parole.

Lavorare singolarmente e in gruppo per fare esperienza di emozioni differenti.

Scoprire e acquisire nuove capacità motorie.

Aumentare l’indipendenza degli arti, e sviluppare senso ritmico.

Biografia:

Giuseppe Costa – batterista dal 1997 – ha il suo alter ego nel progetto sperimentale Yosonu. È formatore OSI Orff-Schulwerk Italiano, conduce laboratori per livelli base e avanzato. Da sette anni stabilmente a Reggio Calabria e Catania (con queste classi ha fondato la body percussion band Patuncha, link qui: https://www.facebook.com/patuncha/videos/589612364790211).

Collabora con diverse scuole e associazioni per la progettazione e realizzazione di seminari e laboratori per bambini e adulti, su tutto il territorio nazionale.

Prenotazioni entro giovedì 3 novembre .

https://www.magnoliarc.org/cerchio-di-body-percussion/

Altra iniziativa promossa all’interno del ContaminAzioni è il Laboratorio di Cianotipia che si terrà sabato 12 novembre ore 10:30/12:30 a Cataforìo.

Ed è rivolto a persone dai 6 ai 100 anni+. Tenuto da Luigi Scopelliti, insegnante di arte e immagine, artista scultore e Cristiana Laponte, artigiana e creatrice di giochi di legno.

Luogo d’incontro Piazza San Giuseppe Cataforìo.

È possibile prenotare entro giovedì 10 novembre . https://www.magnoliarc.org/laboratorio-di-cianotipia/

La cianotipia è un’antica tecnica di stampa fotografica caratterizzata dal colore Blu di Prussia, che è stata sviluppata dallo scienziato inglese, John Herschel.

Si basa su alcuni sali di ferro che una volta mescolati assieme, sono molto sensibili e reagiscono di fronte alla luce di tipo solare. Frapponendo un negativo tra la luce ultravioletta e un foglio di carta su cui è stata applicata la soluzione ai sali ferrici, si nascondono alcune parti e si produce un’immagine fotografica.

Pranzo al sacco (ognuno si porta qualcosa da mangiare con rispettive posate, ecc.)

Tutto il materiale per la Cianotipia sarà fornito dall’organizzazione.

Faremo una raccolta delle piante per sviluppare la cianotipia lungo il torrente Sant’Agata

Per info e prenotazioni inviare un messaggio ad associazione@magnoliarc.org