Venerdì 28 ottobre sulla terrazza dell’Hotel “MedinBlu” a Reggio Calabria l’iniziativa “TASTE – degustazione sensoriale!”

L’ organizzazione di “Taste – degustazioni sensoriali” è a cura Tastiness food Shop e Az. Agricola Elvira De Leo di Olio Kouvala. Il Menù servito comprende: Caprino con caramello salato

Bruschette miste

Tagliere slow food

Cous cous di verdure

Sushi di scottona con lardo di Montagnana

Vitello tonnato

Tartare con zabaione, tartufo e canestrato d’Aspromonte

Cheesecake Reggina

Vini:

Siccagno bianco

Greco di Bianco

Pironaci Rosso

Prevendite al numero: 3891527416

Evento: Ingresso: € 35,00Prevendite al numero: 3891527416Evento: https://fb.me/e/4QivycvpM Posti limitatissimi”.

Vogliamo essere a fianco all’associazione Linfovita che quotidianamente offre il proprio tempo a chi soffre anche attraverso la convivialità data dalle eccellenze gastronomiche italiane e non solo e dell’ottimo vino made in Italy.Venerdì 28 ottobre prossimo Lo chef Rocco Trunfio ci farà scoprire sapori e profumi accompagnati da tre calici di vino dell’Azienda Agricola Baccellieri di Bianco in provincia di Reggio Calabria, i panificati del Panificio Paolo Malara ed una simpatica sorpresa offerta da Magna Grecia Gioielli.