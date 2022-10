A Reggio Calabria, il primo congresso dell’associazione Venticinqueaprile Ampa. Le date

L’associazione venticinqueaprile, costituita a Reggio Calabria il 14 luglio 2021, ha programmato il primo congresso nell’ultima decade del mese di ottobre 2022. I lavori congressuali saranno articolati in cinque distinte sessioni che si svolgeranno nelle ore pomeridiane dei giorni 24, 27, 28, 29 e 31 ottobre. Oltre alle iscritte e agli iscritti dell’Associazione, alle sessioni parteciperanno, a titolo personale o in rappresentanza di Istituzioni o Associazioni, numerose personalità di rilievo, calabrese e nazionale, che contribuiranno ad approfondire le tematiche congressuali. La partecipazione alle sessioni di lavoro sarà realizzata sia in presenza sia in videoconferenza.