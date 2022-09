ANMI Reggio Calabria festeggia il 90esimo anniversario alla presenza del “Vespucci”

“Nave scuola Amerigo Vespucci, fotografata e visitata dai cittadini di Reggio per due

giorni in tutti i modi, – si legge in una nota del Gruppo M.O.V.M. Tommaso Gullì – riprende il largo come sempre nella sua routine. La più bella nave del Mondo è tornata nella città dello Stretto perché richiesta allo Stato Maggiore Marina prima dall’Associazione Nazionale dei Marinai d’Italia per il 90° dell’Anniversario della Costituzione del Gruppo di Reggio Calabria e dopo dal Comune di Reggio che Festeggia il 50° del Ritrovamento dei Bronzi di Riace.

Nel 2008 per la ricorrenza del Raduno Nazionale dei Marinai d’Italia il Vascello di cui

gli italiani sono orgogliosi faceva visita al porto dello Stretto, lasciando che tutti potessero

goderne la bellezza nei tempi dilatati di un’intera settimana. Dopo 14 anni di assenza, nel

tempo ridotto di un giorno e mezzo una moltitudine di curiosi e appassionati ha preso

d’assalto il porto, andando a casa soddisfatto.

La nave con il suo equipaggio di oltre 200 marinai, in arrivo da Sud, è tornata per il

piacere dei reggini. I soci ANMI del Gruppo “Tommaso Gullì”, supportati dalla Presidenza

Nazionale ANMI Ammiraglio Pierluigi ROSATI, hanno lavorato in rete per un dialogo concreto ed efficace col Comune, la Capitaneria di Porto- Guardia Costiera, l’Autorità di Sistema Portuale e le figure professionali impegnate come Guardia Giurate. Gli stessi Marinai d’Italia nei giorni 5 e 6 settembre, per tutta la durata della permanenza del Vespucci, hanno messo in moto tutti i soggetti in vario modo coinvolti nell’organizzazione delle visite e hanno dato supporto agli enti ed ai cittadini, che ne hanno apprezzato l’impegno nonostante il caldo.

Non solo il gruppo, riconoscibile dalla divisa sociale e dal solino, ha fornito supporto

ed accoglienza soprattutto ai cittadini, svolgendo gratuitamente servizio di bigliettazione e

distribuzione di bottigliette d’acqua, che sono state gentilmente fornite da un donatore

rimasto dietro le quinte, ma i Marinai, in primo luogo la Presidente del gruppo Prof.ssa

Sabrina Martorano, hanno immaginato una accoglienza che mostrasse l’eccellenza della città dal punto di vista sportivo e di rappresentanza volontaria.

Anche dopo il Vespucci, – conclude la nota – la festa dei Marinai continua. Il Gruppo Tommaso Gullì per si appresta a festeggiare in modo piuttosto articolato il 90° Anniversario nei giorni 23 e 24 settembre in vari momenti, presentazione di un libro di storia cittadina e inaugurazione di una Mostra al castello Aragonese, per rilanciare la cultura marinara e la figura illustre del reggino Giovanni Calipari che le nuove generazioni ancora non conoscono”.