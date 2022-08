Notte Bianca di Palmi (RC): sabato 20 agosto, divertimento in tutto il centro storico

Occhi puntati su Sabato 20 Agosto 2022 per la VI° Edizione della NOTTE BIANCA di Palmi firmata dalla nota agenzia di eventi e spettacoli ‘andreacogliandroeventi’.

Oltre 25 postazioni di divertimento in tutto il centro storico della Citta’ di Palmi con giocolieri acrobatici, sand artist, spettacolo di circo e arti di strada, Live in piazza I° Maggio con i RosCa SEI, spettacolo di bolle per la gioia dei bambini, con la presenza di Topolino e Minnie, teatro sui trampoli, caricaturista, mimo, trampolieri danzanti, giochi di fuoco, spettacolo dei burattini, diretta Radio su CRT Network, tappeto floreale, spettacolo live painting a cura di Magnesia (Firenze), i Fuori posto acoustic Duo e un ricco programma ancora da scoprire, con tantissime altre attrazioni per una notte piena di divertimento.

Si prepara quindi per il sesto anno consecutivo uno degli eventi più attesi della Regione, dove si prevedono oltre 50000 persone sulla Citta’, con inizio a partire dalle ore 20 orario no stop.

La nota agenzia di eventi e spettacoli sta organizzando come ogni anno con passione e sacrifici per renderla come sempre, una notte magnifica, ringraziando soprattutto tutti gli sponsor che hanno contribuito a questo grande evento.

Non rimane che darsi appuntamento SABATO 20 a Palmi per una grande nottata di puro divertimento.