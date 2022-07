Reggio: il 25 luglio la presentazione del libro di Pantaleone Sergi “Il giudice, sua madre e il basilisco”

Il comune di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la Biblioteca comunale “De Nava” di Reggio Calabria, nell’ambito del 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, lunedì 25 luglio 2022, alle ore 18:00, presso la Biblioteca villetta “De Nava”, promuovono l’incontro con lo scrittore Pantaleone Sergi, autore del volume “Il giudice, sua madre e il basilisco”, Pellegrini Editore.

Dopo i saluti di Irene Calabrò, assessore alla Cultura del Comune di Reggio Calabria e di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis, introduce la manifestazione Giuseppe Caridi, già ordinario di Storia moderna dell’Università di Messina, presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, seguirà l’intervento dell’autore Pantaleone Sergi, giornalista, scrittore e storico, componente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria. Al fondo di questo romanzo, non c’è tanto la solita storia di mafia, con tutti i suoi connotati tipici, quanto una storia sul destino dell’individuo che, in parte, ciascuno si costruisce da sé.