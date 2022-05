La Città Metropolitana, la Metro City e il CIS ricordano Rosario Villari: lo storico, l’accademico, il politico

Nell’ambito della convenzione per attività di collaborazione culturale tra la Città Metropolitana di Reggio Calabria e il Centro internazionale Scrittori della Calabria, sul tema “gli scrittori calabresi”, venerdì 27 maggio 2022, alle ore 17:00, presso il Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi” della Città metropolitana di Reggio Calabria, la Metro City e il CIS della Calabria ricordano lo storico, lo scrittore, l’accademico e il politico Rosario Villari. Dopo il saluto di Filippo Quartuccio, delegato alla cultura della Città Metropolitana di Reggio Calabria e l’introduzione di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis, interverranno: Gianluca Romeo, docente di Storia e Filosofia, Emilia Serranò, già docente di Filosofia, Francesco Villari, musicologo, sceneggiatore, scrittore. Rosario Villari, storico, nato a Bagnara Calabra (R. C.) il 12 luglio 1925, morto a Cetona il 17 ottobre 2017, è stato professore di Storia moderna nelle università di Messina, Firenze, e dal 1979 al 1995 presso la facoltà di Lettere dell’università ”La Sapienza” di Roma. È stato, inoltre, direttore della rivista Studi storici e socio dell’Accademia dei Lincei. Villari fu eletto al parlamento della Repubblica nella settima legislatura, (1976 – 1979). Sullo sfondo dei problemi relativi alle origini della questione meridionale ha studiato inizialmente le trasformazioni della proprietà fondiaria nel 18° secolo, i movimenti antifeudali delle campagne e le condizioni economico-sociali dei contadini del Mezzogiorno nel periodo che va dalla metà del Seicento all’unificazione nazionale. Nelle numerose opere di Rosario Villari, come ha scritto il prof. Galasso, “si riscontra una fortissima originalità per quel che attiene ai temi analizzati e alla metodologia di ricerca adottata”.