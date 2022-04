Commemorazione della Liberazione 2022: programma iniziative Istituto “Ugo Arcuri” di Reggio Calabria

In occasione dell’anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, l’Istituto “Ugo Arcuri” per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea è impegnato in diverse iniziative.

La prima si terrà il 25 aprile, organizzata dalla Cgil del comprensorio pianigiano, dall’Anpi e dall’Istituto e che si terrà presso la sede del sindacato, in via Bellini 48 a Gioia Tauro, e consistente nel convegno intitolato “Resistere all’oblio. La Calabria e la Liberazione d’Italia”, coordinato dal fiduciario Anpi dei comuni di Delianuova – Gioia Tauro – Rosarno, Nino Princi. Ai saluti istituzionali del presidente dell’Anpi di Reggio Calabria, Michele Petraroia, e della segretaria generale della Cgil della Piana, Celeste Logiacco, succederà l’intervento del presidente dell’Istituto “Arcuri” Rocco Lentini.

Altri due eventi si terranno online, organizzati per le scuole, dall’Istituto “Arcuri” insieme al Laboratorio Regionale per la Didattica della Storia. Il primo vedrà l’intervento della direttrice dell’Istituto Nuccia Guerrisi e sarà un incontro incentrato sulla figura di Bianca Ripepi Sotgiu, una reggina che nel 1940 si trasferisce nel Dodecaneso e partecipa alla resistenza greca e sulla quale porterà una testimonianza la figlia Donatella Sotgiu. L’altro incontro, coordinato dalla stessa Guerrisi, consisterà in un dialogo tra Moni Ovadia e gli studenti partecipanti sul tema “rEsistenze contemporanee”.

Nell’ambito di queste iniziative, inoltre, è stato bandito un concorso per le scuole la cui candidatura scade il 30 aprile. I concorrenti potranno partecipare con disegni, grafici, racconti, saggi, testimonianze, collage di immagini e video inerenti riguardanti l’antifascismo in Calabria nel periodo 1943-1945.