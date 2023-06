“Tra ascolto e profezia” è il tema del 47° convegno nazionale del Movimento Vivere In di Crotone

Tra ascolto e profezia è il tema del 47° convegno nazionale del Movimento Vivere In che si terrà il 17 e 18 giugno presso il santuario della Madonna Greca, Isola Capo Rizzuto – KR

In particolare, la sera del sabato ruoterà intorno alla tavola rotonda che, attraverso il racconto di voci diverse della nostra società, darà una lettura della realtà storica per coglierne possibili percorsi di novità. In un’ottica di complementarità, la domenica mattina sarà dedicata alla ricerca di proposte di crescita e di futuro, in conformità alla mission del Movimento Vivere In: essere polmone di animazione e promozione per la società in cui viviamo.

L’invito è rivolto a tutti coloro che vorranno partecipare ad un evento che, più che un convegno, sarà un vero laboratorio di proposte per il vero progresso dell’uomo.