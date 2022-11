Isola Capo Rizzuto (KR), Piano Strategico: al via gli incontri tematici. Martedì, i commercianti

Disegnare insieme lo sviluppo economico e sociale del territorio. Parte con questo intento il Piano Strategico del Comune di Isola di Capo Rizzuto, un moderno strumento di pianificazione a breve, medio e lungo termine, già adottato con successo in tutta Europa, che si basa sulla condivisione con gli attori del territorio delle scelte strategiche da operare e degli obiettivi da perseguire da parte dell’Amministrazione.

“Le basi del Piano Strategico del Comune di Isola di Capo Rizzuto – spiega il Sindaco Maria Grazia Vittimberga – erano state gettate lo scorso anno, in collaborazione con il Dipartimento Pau dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, con un partecipato laboratorio territoriale di pianificazione strategica che aveva dato dimostrazione delle grandi potenzialità dell’approccio condiviso ed inclusivo della pianificazione”.

Nelle ultime settimane l’Assessore Giuseppe Fera, a cui il Sindaco ha affidato la delega alla Pianificazione Strategica, ha organizzato dei momenti di confronto con alcune associazioni, ma è dalla prossima settimana che si entrerà nel vivo della concertazione con un ciclo di incontri con gli stakeholders di riferimento nel corso dei quali, oltre alle problematiche ed alle criticità, emergeranno certamente proposte, idee, indirizzi. Tutte le sollecitazioni che arriveranno “dal basso”, e cioè dai commercianti, dagli operatori turistici, dagli agricoltori, dai pescatori e da tutte le categorie che saranno, di volta in volta, ascoltate, confluiranno nel Piano Strategico. In questo percorso l’Amministrazione avrà ancora una volta al suo fianco l’Università Mediterranea di Reggio Calabria ed in particolare l’Unesco Med Lab.

“Individuare, insieme ai cittadini, gli assi lungo i quali indirizzare lo sviluppo economico e sociale del territorio servirà all’Amministrazione per orientare tutta la futura attività progettuale – spiega il Sindaco Vittimberga – e per canalizzare le energie nel perseguimento degli obiettivi fissati e nell’intercettazione dei finanziamenti utili alla loro realizzazione”.

Amministrazione e cittadini si incontreranno, dunque, a partire da martedì 22 novembre, con appuntamenti settimanali che si prorogheranno fino alla fine di gennaio. Nel primo appuntamento, il 22 novembre alle 16.00 presso la Sala Consiliare, gli amministratori incontreranno commercianti, ristoratori e baristi; il 29 novembre toccherà ad operatori turistici e Pro Loco, il 7 dicembre ad operatori del Terzo Settore e comunità religiose. Martedì 13 dicembre l’Amministrazione si recherà a Le Castella per ascoltare pescatori e cittadini, mentre il 20 dicembre la Sala Consiliare ospiterà i cittadini di Isola di Capo Rizzuto. Gli incontri riprenderanno col nuovo anno: il 10 gennaio si darà spazio alle proposte di operatori edili, industriali, artigiani, il 17 gennaio verrà dato spazio agli agricoltori ed il 24 gennaio, infine, l’Amministrazione si confronterà con le idee ed i suggerimenti dei professionisti.

Anche i ragazzi saranno coinvolti: se ai più piccoli, alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Isola, sarà chiesto di immaginare la città in cui diventare grandi, ai giovani verrà chiesto di partecipare attivamente a questo importante momento di pianificazione condivisa con cui mettere a punto strategie di crescita e sviluppo del territorio.