San Giovanni in Fiore, l’amministrazione Succurro inaugura la scuola Bellini e consegna la mensa della Dante

In occasione dell’inizio delle scuole, la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, ha inaugurato la scuola Bellini, completamente rinnovata e riconsegnata agli studenti dopo un intervento di ricostruzione e adeguamento antisismico del valore di 1,7 milioni di euro. Nella stessa giornata, è stata consegnata anche la nuova mensa della scuola Dante, che sarà subito a disposizione dei bambini e delle loro famiglie. “La priorità della nostra amministrazione – ha ribadito Succurro – sono i minori, le scuole e la formazione dei nostri bambini. Restituire spazi sicuri, moderni e accoglienti significa investire nella loro crescita e nel futuro della comunità”. “Oggi – ha aggiunto la prima cittadina – abbiamo compiuto l’ennesimo passo importante in questa direzione, con due interventi che rispondono a bisogni concreti quanto fortemente attesi. Alla città stiamo dando scuole, mense e palestre nuove, puntando sulla conoscenza, sulla socialità e sulla salute dei più piccoli, sempre in stretta collaborazione con le famiglie e con gli istituti scolastici. È dalla scuola e con la scuola – conclude Succurro – che si costruisce un futuro migliore”.