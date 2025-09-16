“Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti” - Antonio Gramsci
HomeAgoràAgorà CosenzaSan Giovanni in Fiore, l'amministrazione Succurro inaugura la scuola Bellini e consegna...
AgoràAgorà Cosenza

San Giovanni in Fiore, l’amministrazione Succurro inaugura la scuola Bellini e consegna la mensa della Dante

In occasione dell’inizio delle scuole, la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, ha inaugurato la scuola Bellini, completamente rinnovata e riconsegnata agli studenti dopo un intervento di ricostruzione e adeguamento antisismico del valore di 1,7 milioni di euro. Nella stessa giornata, è stata consegnata anche la nuova mensa della scuola Dante, che sarà subito a disposizione dei bambini e delle loro famiglie. “La priorità della nostra amministrazione – ha ribadito Succurro – sono i minori, le scuole e la formazione dei nostri bambini. Restituire spazi sicuri, moderni e accoglienti significa investire nella loro crescita e nel futuro della comunità”. “Oggi – ha aggiunto la prima cittadina – abbiamo compiuto l’ennesimo passo importante in questa direzione, con due interventi che rispondono a bisogni concreti quanto fortemente attesi. Alla città stiamo dando scuole, mense e palestre nuove, puntando sulla conoscenza, sulla socialità e sulla salute dei più piccoli, sempre in stretta collaborazione con le famiglie e con gli istituti scolastici. È dalla scuola e con la scuola – conclude Succurro – che si costruisce un futuro migliore”.

Articolo PrecedentePer PolMeeting a Cosenza prestigiosi relatori provenienti da tutta Italia
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Conte in visita all’ospedale di Soriano (VV): “Qui sanità da ultimi in classifica”

Doppio appuntamento all’evento finale del Sunsetland all’Arena dello Stretto di sabato 20 settembre: il “Tramonto” e la “Reunion in memoria di Peppe Lucisano”

Giornata Nazionale SLA, AISLA illumina la Calabria: monumenti verdi e solidarietà per le famiglie

Conte a Catanzaro: “Governo silente su Gaza, totale vergogna”

Antoniozzi: “Nessuno criminalizzi la sanità convenzionata ma serve statalizzazione”

Il Crotone Calcio in amministrazione giudiziaria: attività economica della società viziata da pressioni delle cosche locali

Studio “Comune che vai fisco che trovi” della Cna: piccole imprese della provincia di Reggio le più tassate (54,4%), Catanzaro quella con minor pressione

Tridico: “Una nuova primavera per la Calabria. Passaggio successivo è federare il Sud”

Operativa la proposta del consigliere Molinaro: “Enti regionali possono acquistare crediti fiscali incagliati imprese edili”

Francavilla Marittima: la presidente dell’Anci Calabria, Rosaria Succurro, esprime profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa del sindaco Tursi

Dal 19 al 21 settembre la prima edizione della “Ciclovia della Salute”

Giuliano (UGL): “5,8 milioni di italiani hanno rinunciato alle cure. Sanità allo stremo, a pagare cittadini ed operatori”

Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria l’incontro “Aspettando l’Equinozio d’Autunno: di Vergine valica in Libra”

Inchiesta ultrà, Klaus Davi: “Divisioni nel clan Bellocco sulla vendetta”

Danza, pop e melodramma: la magia del Festival d’Autunno

“Cercando Itaca” al Tropea Film Festival con un evento in collaborazione con il club per l’UNESCO

Campana (AVS): “La sanità in Calabria sarà pubblica. Non basta un incarico politico per diventarne esperti”

Forza Italia Catanzaro a Tridico e centrosinistra: “Legge speciale per il capoluogo, non bastano le parole”

Un anno di TUVIRE, il consuntivo: oltre 350 vittime ascoltate, protette e accompagnate verso la rinascita

Il fascino eterno dell’Antico Egitto tra archeologia e cultura pop

Palestina, doppia manifestazione a Cosenza

Nuovo anno scolastico, il messaggio del sindaco Mazza: “Coltivare passioni e talenti, nel solco dell’identità”

Il Cardinale Semeraro, Gran Priore dell’Ordine Costantiniano, incontra i rappresentanti della delegazione Calabria

I consiglieri di Forza Italia: “Reggio difende la sua identità: ben venga il dialogo sulla Vara, no ai toni offensivi”

Un filare per la ‘Disabili No Limits’ di Giusy Versace

A Reggio Calabria arriva Serena Brancale: il concerto chiude gli eventi per le Festività Mariane

Milia (FI): “Reggio perde una voce della sua storia: chiederò che venga intitolata una via alla memoria di Franco Arillotta”

Nuovo anno scolastico, il garante metropolitano Mattia: “Scuola cuore della comunità”

Maiolino (M5S): “Sulla sanità responsabilità di tutti. Adesso servono risposte concrete”.

Molinaro (FdI): “Operativa mia proposta che autorizza gli enti regionali ad acquistare i crediti fiscali. Benefici rilevanti per le imprese edili”

Elezioni regionali, Tridico: “In Calabria un nuovo laboratorio politico”

È Reggio Calabria la provincia calabrese con la maggiore tassazione sulle piccole imprese

Polizia di Stato: si è insediato il nuovo Vicario della Questura di Reggio Calabria, Antonio Turi

Anche la Città di Cassano All’Ionio avrà il proprio punto Baby Pit Stop

Regionali, i candidati Avs incontrano i cittadini a Reggio Calabria

Tutto pronto per il Castrovillari Film Festival, la kermesse dedicata al Cortometraggio d’Autore

Peppe Voltarelli in Sud Africa e negli Emirati Arabi Uniti con Luca Ciarla

Galliacianò e l’Amendolea protagonisti su Rai 1: ‘Linea Verde’ fa tappa nei siti dell’Aspromonte Geopark

Poste Italiane: “Sede sostitutiva Carolei nell’ufficio postale di Viale Mancini a Cosenza, scelta organizzativa”

Lamezia, “Democracy Noir” dalla rassegna di mondovisioni al Civico Trame: il professore Gianluca Passarelli racconta Orbán e la crisi della democrazia in Ungheria

Cia Calabria: al via il bando per il Servizio Civile Agricolo

Reggio, finanziata la ristrutturazione della mensa del Convitto ‘T. Campanella’: intervento da oltre 400mila euro

Il messaggio del vescovo Parisi per l’inizio del nuovo anno scolastico: “Il successo dipende dalla qualità del riposo”

La Traversata della Riviera dei Cedri: un sogno lungo 25 km tra mare, sport e memoria

Nuovo anno scolastico, il messaggio del sindaco Fiorita: “Scuola presidio insostituibile”

La Dierre Basketball Reggio Calabria potenzia lo staff: Vitetta nuovo preparatore atletico

“Roccella in Comune”: “Non esiste modello da esportare, ma macerie amministrative”

Premio Bronzi di Riace 2025, concluse le selezioni preliminari: tre compagnie calabresi in finale

Reggio, Falcomatà difende i Portatori della Vara: “Custodi identitari di una tradizione che si tramanda da generazioni”

“Summer & Friend 2025”, musica e comunità nell’estate di Montepaone

Assoluzione per infiltrazioni mafiose: l’ex giunta Manna scrive al presidente Mattarella e al ministro Piantedosi

Vara della Madonna inclinata, è polemica tra Direzione dei Musei e Arcidiocesi. “Volata finale tribale e pericolosa”. La replica: “Nessun danno”

La Fidapa BPW Italy sezione di Cosenza presenta la 13ª edizione del Premio Brutium

Cosenza, Fondo di produttività 2024: a settembre l’erogazione ai dipendenti provinciali degli istituti contrattuali previsti

Il messaggio del sindaco Franz Caruso per l’inizio del nuovo anno scolastico: “Scuola fondamentale trampolino di lancio verso il domani”

Conclusa la nona edizione di Teatro d’aMare: a Tropea oltre 50 ospiti in tre giorni per un festival tra arte, inclusione e comunità

Elezioni in Calabria, appello del Comitato Fita Calabria: “I candidati alla presidenza assumano un impegno pubblico per lo sport”

Regionali, Innova Rende sostiene la lista Casa Riformista

Il Carnevale di Lamezia è già in cammino: riaperte le porte del Laboratorio dei Giganti dell’Allegria

Crtone, ok della Giunta comunale alla riqualificazione energetica del Palakro

Caputo a Baldino: “Pd-M5S hanno sempre governato sanità calabrese”

Nuovo anno scolastico, il messaggio del sindaco di Vaccarizzo Albanese agli studenti

Attestati di merito sportivo a Palazzo San Giorgio, Falcomatà: “Sport elemento imprescindibile nella formazione dei ragazzi”

Il Festival “Caudex – Visioni Letterarie” racconta la forza della fragilità con l’opera “Zero” di Annita Vitale

Nasce a Cosenza la Drama School: il teatro come esperienza, emozione e innovazione

Asp Croton, i sindacati Cgil Area Vasta: “No alla privatizzazione dell’Assistenza Domiciliare Integrata”

Reggio, inaugurata la segreteria del consigliere regionale uscente Muraca

Provinciale 5, l’annuncio di Succurro: “A breve partiranno i lavori di consolidamento”

Garofalo ricorda la figura di don Pino Puglisi: “Testimonianza di coraggio e dedizione”

Sanità, Baldino (M5S) replica a Caputo: “Occhiuto e il suo cerchio magico fuggono dal merito, ma i calabresi meritano risposte”

Scuola, il Pd Calabria attacca Occhiuto: “Altera la realtà, la Calabria continua a spopolarsi”

Carolei (Cs), chiude temporaneamente per lavori l’ufficio postale. Il sindaco Iannucci: “Installare container per la continuazione del servizio”

Niente da fare per Mimmo Lucano: resta escluso dalle elezioni regionali

L’Asp di Cosenza difende il 112: “Tempi di risposta nella norma e servizio efficiente”

G.O.M. di Reggio Calabria, presentato il Progetto “Tobia-Dama”: percorsi dedicati per persone con disabilità cognitivo-comportamentale

i-fest International Film Festival, undici giorni di appuntamenti a Castrovillari e grande successo di pubblico

“Visioni dal Mondo”, menzione speciale per il docufilm “Nyumba”

Elezioni regionali del 5 e 6 ottobre: agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, marittimi, autostradali e aerei degli elettori

Gallo (M5S-Sinistra per Rende) presenta la proposta di delibera sul salario minimo comunale

Carabinieri scoprono piantagione di cannabis a Isola Capo Rizzuto (KR)

“Con la morte di Franco Arillotta Reggio Calabria perde uno storico appassionato ed un fine intellettuale innamorato della città”: il cordoglio del sindaco Falcomatà...

Calabria, “Data Room” As.Tro sulla dipendenza dal gioco: 135 persone in cura nella provincia di Cosenza, lo 0,02% della popolazione

Si insedia il nuovo comandante dei Carabinieri di Catanzaro, il colonnello Giovanni Pellegrino: “Focus sarà riservato a ogni tipo di criminalità”

Due cuccioli uccisi a fucilate a Cotronei (KR). LNDC Animal Protection denuncia e lancia un appello: “Chi sa parli”

Catanzaro, Costanzo: “Via Galeazzo di Tarsia: l’indifferenza del Comune e la rabbia dei residenti”

Per PolMeeting a Cosenza prestigiosi relatori provenienti da tutta Italia

Caputo a Baldino: “Padroni della sanità privata nelle liste di Tridico”

Scuola, Galati (Noi Moderati): “Proposte concrete per il futuro dei giovani calabresi”

“Match It Now”: settimana sensibilizzazione donazione cellule staminali emopoietiche e midollo osseo

Galati (Noi Moderati): “Scuola al via, le nostre idee e proposte per il futuro dei giovani”

Cosenza, scuole Misasi: avvio dell’anno scolastico nella recuperata sede storica della Banca d’Italia

Rosanna Mazzia inaugura la sede elettorale a Trebisacce

Crotone capitale della Restanza: storie, comunità e futuro nel Festival Ruggine & Oro

Centri estivi a Cinquefrondi: Amministrazione soddisfatta

Edilizia scolastica, FenealUil: da emergenza a priorità, subito un piano regionale

Inizio anno scolastico, gli auguri e gli auspici del presidente regionale SIPS Furgiuele

Slot truccate nella Piana di Gioia Tauro: sequestri e denunce

Al grido di “Pace” e “Free Palestine” si è chiuso il live di Patagarri e Bandabardò a Reggio Calabria

SuperEnalotto: a Scalea (CS) centrato un “5” da oltre 42mila euro

Nasce a Paola il Comitato Territoriale “Tirreno Cosentino per la Palestina”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook