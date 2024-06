Eletto il Comitato direttivo della Consulta per il Commercio, il sindaco Caruso: “Un trait d’union importante tra l’Amministrazione comunale e il settore del commercio”

L’Assemblea della Consulta per il Commercio ha eletto nel pomeriggio di oggi, nel corso della riunione convocata dall’Assessore alle attività economiche e produttive, Massimiliano Battaglia e tenutasi nella sala consiliare di Palazzo dei Bruzi, i componenti del Comitato direttivo, così come previsto dall’articolo 4 del regolamento della stessa Consulta. I votanti sono stati 28 (il quorum dei presenti ne prevedeva 24). Al termine della votazione, sono risultati eletti Maria Grazia Cavaliere, Emilio Presta, Claudio Colucci, Ines Imbrogno, Daniela Perri, Massimo Sisca, Argia Morcavallo, Eugenio Muzzillo, Francesco Filice e Mario Pino. Del comitato direttivo della Consulta fanno parte il Sindaco Franz Caruso e l’Assessore alle attività economiche e produttive Battaglia cui vanno aggiunti i rappresentanti delle associazioni di categoria: Confindustria Cosenza, Confagricoltura Cosenza, Confcommercio Cosenza, Confartigianato Imprese Cosenza, Confapi Calabria, Federazione provinciale Coldiretti Cosenza e Ana-UGL. Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Franz Caruso al termine della votazione. Il primo cittadino ha anche seguito da vicino alcune fasi delle operazioni di voto. Presente alla votazione anche la Presidente della Commissione attività economiche e produttive Assunta Mascaro. “Con l’elezione del Comitato direttivo – ha detto il Sindaco Franz Caruso – diamo l’avvio ufficiale al funzionamento della Consulta per il Commercio. Uno strumento di partecipazione che abbiamo, insieme all’Assessore Battaglia, fortemente voluto, nel pieno convincimento che possa rappresentare un trait d’union importante tra l’Amministrazione comunale e il settore del commercio per avviare a soluzione eventuali criticità e creare, nel contempo, le condizioni per il miglioramento di un comparto vitale per l’economia del nostro territorio”. Un ringraziamento particolare il Sindaco Franz Caruso ha poi rivolto ai commercianti che hanno partecipato alle operazioni di voto, congratulandosi, inoltre, con gli eletti. Ora il comitato direttivo dovrà eleggere nella sua prima riunione il Presidente e il Vice Presidente della Consulta.