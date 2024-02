Rotary Club Cosenza Sette Colli : domani l’incontro “Osare la pace in un mondo di conflitti”

Per il Rotary International, Febbraio è tradizionalmente il Mese della Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti. Un tema difficile e impegnativo in ogni tempo e in ogni contesto, che richiama chiunque alla necessità di soffermarsi a riflettere, soprattutto in relazione all’attualità che fa vivere in una condizione di perenne preoccupazione.

Per tale ragione, il Rotary Club Cosenza Sette Colli ha organizzato un incontro pubblico dal titolo “Osare la pace in un mondo di conflitti” che si svolgerà Mercoledì 21 Febbraio alle 19.30 presso l’Hotel S. Francesco di Rende.

Introdurrà i lavori Francesco Bozzo, Presidente del Rotary Club Cosenza Sette Colli. Relazioneranno Giorgio Marcello, Ricercatore di Sociologia generale presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università della Calabria, e Pino Fabiano, Direttore regionale della Fondazione Migrantes in Calabria presso l’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano. Modererà l’incontro Luigi Caputo, Presidente della Commissione Immagine Pubblica e Comunicazione del RC Cosenza Sette Colli.

L’iniziativa intende essere un momento di riflessione condivisa attraverso cui ragionare insieme su una tematica che in teoria sembra così semplice da comprendere, ma che in pratica si rivela così complessa da realizzare.