Trebisacce (CS), Stefania Principe entra in Giunta: ecco le deleghe

Bilancio, politiche del lavoro e attività produttive. Sono, queste, le deleghe assegnate a Stefania Principe, prima dei consiglieri non eletti che da oggi, giovedì 7 settembre, entra ufficialmente in Giunta.

È quanto fa sapere il Sindaco Alex Aurelio che ringraziando la coalizione di maggioranza per il continuo sostegno, unitario e coeso, sottolinea come questa nuova nomina si inserisca nel solco della rimodulazione e nel perfezionamento delle deleghe già avviata nelle scorse settimane e destinata a rafforzare e rilanciare ulteriormente l’azione programmatica dell’Esecutivo.

Prima dei non eletti insieme a Leonardo La Polla ed in quanto commercialista, scelta per le sue competenze professionali a ricoprire questo incarico, con l’ingresso di Stefania Principe, salgono a tre le quote rosa in Giunta di cui fanno parte il vicesindaco Nicoletta Tufaro e l’assessora Antonia Roseti.