Grande successo per Il Gran Festival della Pizza di Casali del Manco con oltre 10.000 presenze in tre giorni

Si è conclusa con grande successo la prima edizione del Gran Festival della pizza a Casali del Manco. E i numeri parlano chiaro, più di 10mila visitatori e oltre 8mila pizze sfornate. Il cibo, meglio se buono, come in questo caso, si sá, mette tutti d’accordo. E, quando al buon cibo, si unisce la buona musica, il connubio è perfetto.

Gusto, tradizione, musica, solidarietà e inclusione hanno caratterizzato questo evento che ha visto inoltre momenti di grande rilevanza, l’incontro dibattito con le associazioni sul tema disabilità e inclusione. Rappresentanti di diverse organizzazioni, associazioni e rappresentanti istituzionali comunali e regionali hanno condiviso con il pubblico idee, esperienze e progetti volti a favorire un ambiente più inclusivo per le persone con disabilità.

Un altro momento significativo del Festival è stato dedicato alla promozione e allo sviluppo del territorio. I sindaci del comprensorio e anche questa volta rappresentanti istituzionali regionali hanno evidenziato strategie e progetti, volti a valorizzare le risorse locali, stimolare il turismo e promuovere l’economia locale. Questo incontro ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra le diverse amministrazioni e istituzioni per il progresso e lo sviluppo sostenibile della nostra regione.

«Quando abbiamo concepito il Gran Festival della Pizza – ha commentato Domenico Smarra, presidente dell’associazione Enjoy organizzatrice del Festival – non immaginavamo di raggiungere un risultato così importante ed è stato meraviglioso vedere la folla di persone che ha dedicato il primo weekend di settembre al nostro evento. Abbiamo affrontato questa avventura con grande energia, consapevoli che le prime edizioni sono sempre un punto interrogativo, ma siamo sicuri che faremo ancora meglio l’anno prossimo»

«Questo Festival – ha aggiunto Smarra – non ha celebrato solo la pizza. Siamo voluti andare oltre, lanciando un messaggio chiaro: unire la passione per il cibo più amato al mondo condito con i prodotti della nostra regione a momenti significativi di socializzazione e valorizzazione del territorio. Coniugare momenti conviviali con la condivisione di idee e progetti, è un sentimento sempre più desueto ma straordinario».

«Un sentito ringraziamento va all’Associazione CEPI ed Agricepi per la collaborazione e soprattutto alla Publiepa di Pino De Rose per aver coordinato sapientemente l’intero evento forte dell’esperienza maturata nell’organizzazione di grandi eventi come l’ormai celebre Festa del Cioccolato di Cosenza. Un grazie sentito a tutti gli sponsor e partner che hanno generosamente contribuito alla realizzazione di questo evento perché senza il loro sostegno, non sarebbe stato possibile offrire un’esperienza così straordinaria» – ha concluso Domenico Smarra.

Tra i momenti salienti dell’evento, anche concerti e intrattenimenti molto apprezzati e che hanno regalato serate piacevoli al numeroso pubblico. I Cinghios group, Lo Specchio cover band dei Nomadi, i Figli delle stelle band, la Banda Passante e i Dj set di Tommy Aiello e Mancio’s hanno incantato il pubblico con le loro coinvolgenti performance, creando un’atmosfera festosa e vibrante che ha reso l’esperienza ancora più suggestiva.

L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno, quando il Gran Festival della Pizza tornerà con una nuova ed emozionante avventura culinaria, continuando a sorprendere e deliziare tutti i visitatori e il loro palato.