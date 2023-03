Corigliano-Rossano: presentata a Roma da Città dell’Olio il programma di Rai2 “Pizza Doc”

L’Olio EVO delle Città dell’Olio diventa una star della televisione. Questa mattina, nella Sala Cavour del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste a Roma si è tenuta la presentazione dell’evento: “L’Olio Evo delle Città dell’Olio «Star» della TV” – Anteprima del programma RAI 2 «Pizza Doc» condotto da Tinto (Nicola Prudente).

Il primo esperimento di comunicazione televisiva in cui l’olio extra vergine di oliva italiano è la star assoluta, l’ingrediente principe di un piatto importante e tra i più consumati al mondo: la pizza. Presente per il Comune di Corigliano-Rossano, l’assessore al Turismo, Costantino Argentino.

Sono intervenuti nel corso della presentazione, Michele Sonnessa, Presidente Città dell’Olio, Tinto (Nicola Prudente), conduttore, Monica Caradonna, giornalista enogastronomica, Angelo Mellone, Vicedirettore Day Time Ray. Presente, inoltre, il senatore Patrizio Giacomo La Pietra, Sottosegretario Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e il deputato Maria Cristina Caretta. L’Associazione nazionale Città dell’Olio attraverso “Pizza Doc” – il programma condotto da Tinto (Nicola Prudente) conduttore di “Decanter” e di “Camper” e la giornalista enogastronomica Monica Caradonna in onda dall’8 aprile per 12 appuntamenti su Rai 2 ogni sabato dalle 11.15 alle 12.00 – realizzerà il primo esperimento di comunicazione enogastronomica in cui l’olio extra vergine di oliva italiano è l’assoluto protagonista.

L’intento è quello di promuovere attraverso la divulgazione televisiva la conoscenza delle oltre 500 cultivar italiane, uno straordinario patrimonio di sapori e valori da salvaguardare e riscoprire che caratterizza la nostra identità culturale e ci rende unici al mondo. Ma anche di sensibilizzare gli spettatori sul tema dell’abbandono dei territori olivicoli, dando nuovo slancio all’oleoturismo. La trasmissione metterà al centro le persone, i luoghi, i paesaggi, le emozioni, i racconti delle comunità dove viene realizzato l’olio EVO. La pizza, tanto amata da bambini e adulti, diventa così un’opportunità di comunicazione preziosa per raccontare l’eccellenza e la varietà dei nostri oli extravergine di oliva ma soprattutto la cultura olivicola millenaria di cui siamo custodi e ambasciatori.

«Sono lieto di rappresentare la mia città che sarà tra le protagoniste di una puntata di questo innovativo prodotto, con il nostro Carmine Fontana, maestro pizzaiolo di Corigliano-Rossano, scelto dalla produzione per promuovere il nostro olio attraverso una sua creazione – afferma l’assessore Argentino – Una iniziativa che darà grande slancio all’oleoturismo, al nostro territorio e quindi a un nuovo tipo di turismo enogastronomico legato ad uno straordinario prodotto, sul quale investire sempre di più. Il nostro olio è frutto di cultivar che caratterizzano il nostro territorio e rappresentano per noi un vero patrimonio sia dal punto di vista economico, che in termini di valorizzazione culturale»

Ogni chef pizzaiolo dovrà ideare e creare un antipasto e una pizza con a disposizione tre ingredienti base svelati all’ultimo secondo.