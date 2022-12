“Ramificazioni Festival” mercoledì 20 al Castello Ducale di Corigliano-Rossano

“Danza d’autore, standing ovation per Tentazioni d’opera, la reinterpretazione in chiave moderna delle più celebri opere liriche come la Traviata, Nabucco e Aida di Giuseppe Verdi e Madama Butterfly e Tosca di Giacomo Puccini proposta sul palco del prestigioso Teatro Rendano, a Cosenza, da Ramificazioni Festival. Domani, mercoledì 28, il primo ed unico Festival della danza d’autore in Calabria, riconosciuto per il triennio dal Ministero della Cultura (MIC). Chiude a Corigliano – Rossano, al Castello Ducale, con due importanti compagnie provenienti dal Lazio e dalla Lucania”.

È quanto fa sapere il direttore artistico Filippo Stabile esprimendo soddisfazione per la riuscita del progetto pilota che ha coinvolto i licei coreutici della Calabria e ha visto esibirsi con i professionisti di Create Danza 80 studenti che hanno dato valore aggiunto alla performance.

“Un risultato di qualità – sottolinea – per nulla scontato, che ha offerto un contributo preziosissimo alla performance complessiva portata in scena da ballerini professionisti”.

MERCOLEDÌ 28 – ORE 21 EVENTO GRATUITO AL CASTELLO DUCALE DI CORIGLIANO-ROSSANO. Offerto dall’associazione Italía & Co per festeggiare la chiusura di uno splendido 2022, vista la disponibilità dei posti limitati si richiede la prenotazione al numero 3339532570.

Esili o Esíli. È la proposta che il Balletto Lucano porterà in scena celebrando la potenza creatrice della vulnerabilità, dell’esposizione al gesto altrui. Tra le strade, i borghi e le piazze, le memorie prendono forma. Testimonianze di un passato comune, danze collettive e autoritratti. Il percorso di esili racconta la rara bellezza di una terra preda di temporalità diverse e alle volte estranee, che hanno inciso il loro passaggio.

Up the box (Uscita d’emergenza) è, invece, il nome della coreografia proposta dal coreografo Davide Romeo, artista associato della Compagnia Atacama che dal 2009 ha la sua residenza artistica presso La Scatola dell’Arte di Roma, centro di formazione e produzione Gestione e Direzione Artistica di Patrizia Cavola e Ivan Truol.