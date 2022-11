“Agricoltura sostenibile ed economia circolare: le buone pratiche in Calabria”: giovedì a Santa Maria del Cedro la quinta giornata di informazione e divulgazione

“Agricoltura sostenibile ed economia circolare: le buone pratiche in Calabria”. Questo il titolo della quinta giornata di informazione e divulgazione organizzata dal Gal Riviera dei Cedri.

L’incontro è previsto giovedì 24 novembre 2022, alle 10 presso Palazzo Marino di Santa Maria del Cedro. Come per i precedenti appuntamenti, si tratta di momenti di formazione, pratica e teorica, rivolti agli imprenditori e agli addetti dei settori agricolo, alimentare, forestale, dei gestori del territorio e delle Pmi operanti in zone rurali agricoli e zootecnici del territorio.

L’apertura sarà affidata a Ugo Vetere e Domenico Amoroso, rispettivamente presidente del Cda e direttore del Gal Riviera dei Cedri.

Seguiranno poi gli interventi di tre divulgatori agricoli dell’Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura in Calabria (Arsac).

Francesco Perrone con “La Riviera dei Cedri, un territorio agrosostenibile”, Luigia Iuliano che relazionerà sui “Principi di agricoltura sostenibile e circolare” e, infine, Giuseppe Orrico con un intervento dal titolo: “Sinergia tra imprese per lo sviluppo economico del territorio”.

Come è noto, il Gruppo di azione locale Riviera dei Cedri ha avviato progetti di informazione e formazione grazie a convenzioni stipulate con l’Arsac e l’Unical, che riguardano diversi temi, da quelli strettamente operativi fino a quelli manageriali.