La mostra artistica “Prima Vera” dell’Associazione Centro Ascolto Stella del Mare

Nelle giornate del 15 e 16 marzo 2025, si terrà l’evento “Prima Vera Mostra” promosso dall’Associazione Centro Ascolto Stella del Mare, un connubio tra arte e cultura finalizzato a sensibilizzare la comunità al rispetto ambientale e al risveglio dell’animo umano, poiché vivendo una quotidianità frenetica si è soliti perdere il senso delle cose importanti della vita. Un momento di confronto e immersione nel mondo artistico per ritrovare se stessi.

L’iniziativa sarà incentrata sull’arte di Alessandro Pansino, talento emergente della città di Catanzaro, le cui opere presentano una raffinata esplorazione cromatica con tecnica mista, un incontro tra realtà e astrattismo, che sprigionano intense emozioni negli di chi le osserva. Le fotografie di Stefano Assisi, fotografo di moda poliedrico con una grande passione per il cinema e il design, saranno parte rilevante dell’evento. Assisi è stato riconosciuto dalla rivista inglese Blur come uno dei migliori fotografi di moda e fashion nel panorama mondiale, vanta inoltre centinaia di pubblicazioni su riviste sparse nel mondo, come ad esempio Photovogue Italia (il portale dei fotografi selezionati dalla rivista di moda Vogue).

Il tutto sarà accompagnato da un incontro culturale introdotto dalla Dott.ssa Stefania Mandaliti (Presidente del Centro Ascolto Stella del Mare e Criminologa Forense) a cui seguiranno i saluti ad opera dell’Avv.ta Giusy Pino (Presidente Regionale dell’Associazione Moica), di Viola Barbieri (Responsabile di zona della Nahrin Swisscare) e di Paolo Lucisano e Antonella Pingitore (Imprenditori del Bar Ego di Catanzaro). Interverranno Alessandro Pansino (Artista), Stefano Assisi (Fotografo), la Dott.ssa Maria Gioia Chiatante (Psicologa), la Dott.ssa Maria De Fazio (Consigliere Direttivo Centro Ascolto Stella del Mare) e il Dott. Michele Varcasia (Vice Presidente del Centro Ascolto Stella de Mare).

L’evento sarà patrocinato dall’Associazione Culturale Libera…Mente i cui obiettivi sono la promozione dello sviluppo socio-culturale del territorio nonché la tutela dei diritti dei cittadini, presieduta dal Dott. Mario Bria; dall’Associazione Moica Calabria; dalla Nahrin Swisscare azienda dedicata alla produzione di cosmetici innovativi per la promozione del benessere e dal Bar Ego.

“L’Associazione Centro Ascolto Stella del Mare ha voluto rappresentare l’iniziativa con il simbolo della rosa rossa, che indica la passione e l’impegno di ogni singola azione volta al bene comune”, afferma la Dott.ssa Stefania Mandaliti.

La Prima Vera Mostra si terrà presso la Sala A. Volta del Benny Hotel di Catanzaro, dalle ore 10.30 alle 19:30.