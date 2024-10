Lamezia Terme: la rassegna “CulturAnimi” presenta il primo appuntamento dedicato a Elio Petri, importante regista del cinema italiano

L’arte permette un dialogo profondo, personale e imprevedibile, che varca confini spaziali e temporali, che va oltre l’oggettività per declinarsi in mille sfaccettature, una per ogni soggetto che osserva e ascolta l’opera. Questo significa che, sapendo osservare ed ascoltare, ognuno ha la possibilità di trovare un pezzo di sé in ciò che vede e sente, proprio perché non può esistere una versione assoluta di ciò che un’opera comunica, non c’è giusto e sbagliato. Anzi, le opere si prestano a essere lette e rilette, secondo il mondo interiore della persona che osserva e ascolta. Questa peculiarità, unita alla capacità dell’arte di superare i confini spaziotemporali rende l’arte una leva potente per aprire non solo a riflessioni su di sé, ma anche sul proprio modo di stare in relazione con il mondo

La Rassegna “CulturAnimi” ideata dall’Associazione Musicale Bequadro di Lamezia Terme, nasce per stabilire e sviluppare un collegamento permanente delle diverse realtò vive nella nostra regione, con il territorio stesso promuovendo e sostenendo iniziative atte ad animare e sviluppare l’attività culturale.

Il primo incontro si terrà giorno 18 ottobre p.v. presso Il Casale di Feroleto Antico, alle ore 19,00 con ingresso libero, che rende omaggio a Elio Petri, premio Oscar nel 1970 per il miglior film straniero con il suo Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, è stato uno dei più importanti cineasti italiani: l’originalità e il carattere corrosivo dei suoi racconti filmici, la teatralizzazione della messa in scena, l’ibridazione dei generi e la sperimentazione tecnica rappresentano, in sintesi, la sua cifra stilistica.

Del regista romano si è occupato Natale Luzzagni, che sul tema ha scritto due saggi ponderosi quanto avvincenti. Il più recente si intitola “Volevo far sapere” (Venilia Editrice, 2023).

L’evento sarà presentato dall’autore e da Pierpaolo Valenti Gigliotti il prossimo.

A seguire, alle ore 21,30 ci sarà il concerto jazz con il Francesco Miniaci Trio (Francesco Miniaci, pianoforte, Andrea Brissa, contrabbasso e Giovanni Caliò, batteria).

Il repertorio del concerto verterà su musiche tratte dai film di Elio Petri e altri temi celebri da colonne sonore.

Per informazioni e prenotazioni: 339.8100575.