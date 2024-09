Nati per Leggere Calabria: la seconda Giornata Regionale a Catanzaro

Domenica 22 settembre 2024 alle ore 9:30 si svolge presso la sala convegni del MUSMI, nel Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro, la seconda Giornata regionale “Nati per Leggere Calabria”. Una giornata importante per gli operatori, i volontari dei gruppi locali NpL e tutta la comunità educante per sottolineare e rifocalizzare la mission del programma nazionale “Nati per Leggere” in Calabria.

L’iniziativa è organizzata dal coordinamento regionale NpL e si inserisce nell’ambito del Bibliopride 2024, cioè della tredicesima settimana nazionale delle biblioteche che quest’anno, in occasione dei 25 anni di Nati per Leggere, ha come tema “Crescere lettori”.

La giornata si apre alle 9:30 con la registrazione dei partecipanti. Alle ore 10:00 nel gazebo antistante il MUSMI si svolge il laboratorio di narrazione di Riccardo Francaviglia e Margherita Sgarlata per famiglie con bambini fino a 6 anni di età. Contemporaneamente nella sala convegni del museo si tiene l’incontro di letture ad alta voce “Letture al pancione” di Sandra Paleo, ostetrica, per genitori in attesa.

Alle ore 11.00 inizia il convegno annuale, un’occasione preziosa per riflettere e aggiornarsi sullo stato dell’arte del programma, sia a livello nazionale che regionale. Introduce i lavori Maria Saveria Ruga, referente del gruppo NpL Catanzaro. Intervengono Angela Costabile, ordinario di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione presso l’Università della Calabria, con “Precoce-mente: il ruolo della lettura nello sviluppo infantile”; Riccardo Francaviglia, docente all’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, autore e illustratore di libri per ragazzi, che presenta “Raccontare con i silent book: dal processo creativo alle opportunità formative”. Conclude Bruna Triveri, referente di Bagaladi per l’Associazione Italiana Biblioteche, con la presentazione del progetto “TuttInlibro. Crescere con la lettura accessibile” che ha vinto il Bando leggimi 06 del Centro per il libro e la lettura e ha l’obiettivo di avvicinare le famiglie alla lettura accessibile. Intervengono per i saluti istituzionali Mario Amedeo Mormile, presidente della provincia di Catanzaro; Nicola Fiorita, sindaco della città; Antonella Provenzano, referente per il Sud del Centro per la Salute del Bambino e membro del Coordinamento Nazionale NpL oltre ai referenti regionali, Tiziana Scarcella dell’Associazione Italiana Biblioteche e Domenico Capomolla dell’Associazione Culturale Pediatri.

Sempre alle 11:00 e contemporaneamente al convegno, gli spazi del Parco della Biodiversità saranno animati da attività laboratoriali per famiglie con bambine e bambini da 0 a 6 anni di età: “incursioni letterarie” curate dalle operatrici, volontarie di NpL Calabria e dalle educatrici del Villaggio per Crescere di Bagaladi, il laboratorio Primì “Tu sei musica” per genitori con bambini 0-3 anni curato dalla cooperativa sociale Kyosei di Catanzaro del presidio NpL Catanzaro.

La giornata regionale Nati per Leggere è realizzata con il patrocinio della provincia e del Comune di Catanzaro, dell’ordine provinciale delle Ostetriche di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone e della Federazione Italiana Medici Pediatri. Hanno collaborato all’iniziativa la sezione regionale dell’AIB, presidente regionale Raffaele Tarantino e il Villaggio per crescere di Catanzaro. Al fine di sensibilizzare la lettura fra i bambini con bisogni educativi speciali (BES) i partner del progetto “BiblioVento. Soffia il vento delle storie” hanno realizzato, grazie all’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, una locandina digitale in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) di uno dei “10 buoni motivi di leggere assieme ai nostri bambini” di NpL.