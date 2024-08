Stasera a Lamezia Terme la Festa del Sorriso

Stasera domenica 25 agosto, a partire dalle ore 20, il lungomare Falcone e Borsellino di Lamezia Terme si animerà con la Festa del Sorriso, un evento imperdibile per le famiglie e, in particolare, per i più piccoli. Questo appuntamento fa parte dell’Estate in 4D, inserito nel programma “Turismo Sostenibile – III Edizione: Un’Estate di Gusto,” organizzato dal Comune di Lamezia Terme con il contributo della Regione Calabria nell’ambito del progetto di Promozione della Calabria e dei Suoi Asset Strategici – Spettacolo e Grandi Eventi – Marketing Territoriale.

Per una sera, il lungomare si trasformerà in un colorato parco divertimenti all’aperto, dove la serenità e l’ilarità saranno protagoniste. Le famiglie potranno vivere momenti di spensieratezza, tra attrazioni, giochi, gonfiabili e attività ludico-sportive progettate per offrire ai più piccoli un’esperienza indimenticabile, ricca di sorprese e magia.

La Festa del Sorriso non è solo un’occasione di divertimento, ma anche un’opportunità per i bambini di godere appieno della bellezza del lungomare, in un contesto sicuro e accogliente, immersi in un’atmosfera di gioia contagiosa. Questo evento è pensato per regalare loro una serata speciale, da vivere in totale libertà, tra risate, meraviglia e nuovi amici.