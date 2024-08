Il 25 agosto a Villaggio Mancuso la presentazione del libro “Padre!, una storia semplice”

Sarà il parco Nazionale della Sila, a Villaggio Mancuso, a far nuovamente da cornice alla presentazione dell’ultimo libro di Costantino Mustari.

Il 25 agosto alle 17.00, infatti, presso il Teatro Verde del Centro visite “A.Garcea“, a cura del Comune di Taverna e in collaborazione con Hyle Book Festival, si terrà l’incontro sul romanzo “Padre!, una storia semplice”, edito da Tralerighe libri.

Mustari, scomparso da pochi mesi, era solito creare un evento di presentazione dei suoi scritti nell’amata Sila, spesso scenario dei suoi racconti. Rispettando quella che era ormai divenuta una consolidata tradizione, l’incontro riunirà autori e giornalisti in un pomeriggio di ricordo dello scrittore e di commenti e riflessioni sul suo ultimo libro.

Al saluto del sindaco di Taverna Sebastiano Tarantino, seguiranno gli interventi dello scrittore Felice Foresta e dei giornalisti Franco Cimino e Filippo Veltri.

L’evento sarà moderato da Clementina Amelio, assessore alla Cultura del Comune di Taverna.

L’autore: ex preside, già presidente provinciale Unicef di Catanzaro e vice Presidente regionale, scrittore e intellettuale finissimo, ha ricoperto numerosi ruoli e incarichi nel volontariato, nella vita culturale e politica della città di Catanzaro. È autore di romanzi e racconti con al centro il suo paese, Taverna, la Sila e la Calabresità in generale, scritti con uno stile semplice e profondo, in grado di arrivare al cuore di tutti i lettori.

Il libro: “Padre! Una storia semplice”, narra di Rinuccio che ha perso suo padre ancor prima di conoscerlo. Una mancanza che peserà su tutta la sua vita, sul suo carattere e sulle sue scelte esistenziali. Ancora una volta Costantino Mustari ci conduce con immediatezza nella storia di “un semplice”, delineandone con precisione narrativa i tratti caratteriali, accompagnandoci nelle altalenanti vicende della sua esistenza di uomo qualunque, in maniera pur sempre avvincente e piena di emozione.