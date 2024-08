I prossimi eventi estivi a Lamezia Terme

“Estate in 4D a Lamezia: Di Arte, Di Musica, Di Fede, Di Sole!” della nostra città continua a offrire curiosi sul Lungomare “Falcone e Borsellino”, con una serie di eventi che celebrano la cultura, la musica e la socialità. Dopo il debutto entusiasta con l’energetico ed eclettico attore e regista Piero Procopio, l’emozionante manifestazione “Ragazzi in pesca” che ha visto la presenza di numerosi bambini, e l’elegante e vivace Tribù Salsera, che contagia la città con libertà e ritmo, l’estate a Lamezia Terme si arricchisce di una nuova imperdibile serata.

Domani sera, lunedì 5 agosto, presso il Piccolo Teatro Loi, dalle 21.30 in poi, si esibiranno gli “Aroma Funky”, una band che con il loro live, renderanno l’atmosfera ancora più briosa. Un aroma musicale andrà ad “insaporire” una calda serata di agosto coinvolgendo il pubblico presente.

Lo spettacolo si inserisce nel progetto del Festival del Turismo Sostenibile III edizione _ Un’Estate di Gusto della città di Lamezia Terme (organizzato dal comune di Lamezia Terme con il contributo della Regione Calabria nell’ambito di Promozione Della Calabria E Dei Suoi Asset Strategici – Spettacolo E Grandi Eventi – Marketing Territoriale).

Gli Aroma Funchy sono noti per il loro stile musicale unico, divertente e per il look originale e la contagiosa musicalità. Ritmi coinvolgenti e melodie irresistibili, creando un’esperienza live capace di trasportare il pubblico in un viaggio sonoro indimenticabile.

Con la loro performance, gli Aroma Funchy offriranno una serata dedicata a tutti coloro che desiderano affidare le fatiche quotidiane al potere della musica, riscoprendo l’energia e il fascino di un’estate 2024 inebriante e rinnovata. La loro musica dal vivo è l’occasione perfetta per colorare la stagione con freschezza e vitalità, arricchendo l’esperienza estiva con un tocco di magia e dinamismo.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sugli eventi estivi, vi preghiamo di visitare i canali ufficiali del Comune di Lamezia Terme dove è anche possibile scaricare il QR code del cartellone.