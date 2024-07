Lions Club Catanzaro Host: passaggio della campana da Danilo Iannello a Pietro Maglio, responsabilità e impegno per la comunità all’insegna della tradizione che guarda al futuro

Il “Passaggio della Campana” – svolto venerdì scorso al Country Club Le Querce – segna l’avvio del nuovo anno sociale 2024-2025 per il Lions Club Catanzaro Host: l’avvocato Danilo Iannello ha passato il testimone al suo successore, il dottor Pietro Maglio.

Un percorso quello condotto da Iannello – che lo stesso presidente uscente definisce denso di “emozioni, crescita umana e lionistica” – segnato da importanti iniziative all’insegna della responsabilità, dell’impegno e della socialità, capace di rafforzare ulteriormente lo spirito di servizio e di comunità di uno storico club come “Catanzaro Host”.

Alla cerimonia del Passaggio delle Campana hanno partecipato numerosi officers di Circoscrizione, componenti di service, di progetti e del Comitato e rappresentanti di club del Distretto Lions 108 Ya. Tra questi: l’Immediato Past Governatore del Distretto Lions 108Ya Pasquale Bruscino; il Primo Vice Governatore Pino Naim; il Presidente del CdA della Fondazione Lions Franco Scarpino, il Presidente della Decima Circoscrizione, Domenico Magno; il presidente della Zona 24, Giacomo Mannino.

IL SALUTO DEL PRESIDENTE USCENTE IANNELLO – Prima del passaggio della campana, il presidente Iannello ha ripercorso le tappe di “questo meraviglioso anno sociale. Un anno lungo 365 giorni durante i quali, insieme, abbiamo raggiunto grandi traguardi che sono il frutto del vostro impegno e duro lavoro. La presidenza di un Club storico come quello di Catanzaro Host porta con sé la possibilità di arricchirsi del bene più prezioso: quello umano. Questa ricchezza – ha detto ancora Iannello – non conosce perimetri temporali, non termina il 30 giugno e non inizia il primo luglio. È la ricchezza della condivisione di intenti, dell’amicizia, di valori autentici. Una delle prime cose che ho potuto fare da presidente è stata consolidare i rapporti con i miei soci e costruirne di nuovi. Il lionismo è un’esperienza che va vissuta al di là dei confini del proprio club. È condivisione, è creare insieme il benessere per la società che ci circonda, senza certificazioni di paternità e senza meriti individuali. Il merito è sempre di tutti. Questo arricchimento umano resterà indelebile nei miei ricordi: sguardi carichi di gioia, sorrisi entusiasti, come quelli dei bambini meno fortunati ai quali abbiamo rivolto piccoli doni ricevendo in cambio i loro sorrisi carichi di gratitudine ed apprezzamento; ci hanno insegnato che è nelle piccole cose che risiede e va ricercata la felicità. O, ancora, gli sguardi di ritrovata speranza dei ragazzi ospiti del Centro di giustizia minorile di Catanzaro. Abbiamo portato avanti un progetto importante, condiviso anche con la Camera Penale di Catanzaro “A. Cantàfora”, di cui mi onoro di far parte. È un progetto che deve continuare nel tempo, perché esalta la funzione di rieducazione e reintegrazione sociale cui la pena deve tendere”.

Iannello ha ricordato, ancora, le toccanti immagini della manifestazione “Artisti in corsia”, l’esperienza straordinaria realizzata da anni dal dott. Giuseppe Raiola. “La realizzazione dei loro sogni è un sorta di balsamo lenitivo per curare le ferite dell’anima, e tentare di rendere quanto meno traumatica possibile quella fase della loro esistenza”.

“Un anno sociale volge al termine ed un altro, senza soluzione di continuità, inizia e ci condurrà – sotto l’attenta e prestigiosa guida dell’amico Pietro Maglio al quale rivolgo il senso della mia gratitudine per quanto fin ora fatto insieme agli auguri più sinceri per l’incarico che oggi assume – verso nuovi alti traguardi, ispirati e guidati dalla ricerca del bene comune, all’insegna di autentici e genuini valori umani”. Iannello ha poi concluso ringraziando oltre al segretario e presidente incoming Pietro Maglio, il tesoriere Antonio Scarpino, il cerimoniere Pietro Siragusa unitamente all’addetta stampa Maria Rita Galati ed alla social media manager, Roberta Petrillo, che quale squadra unita e coesa con spirito di sacrifico e straordinaria professionalità hanno rappresento il valore aggiunto di questo anno sociale.

IL DISCORSO DI INSEDIAMENTO DEL PRESIDENTE MAGLIO – “Continueremo a prestare il nostro aiuto in tutte le iniziative coerenti con gli scopi del lionismo e meritevoli del nostro intervento – ha detto il neo presidente Maglio nel discorso di insediamento – Manterremo i nostri service tradizionali: Artisti in Corsia, gli auguri di Natale e Pasqua, il supporto alle famiglie meno abbienti, lo zaino sospeso e il sostegno culturale ai ragazzi del carcere minorile. Ci dedicheremo alla prevenzione e alla tutela della salute organizzando visite di screening gratuite per le fasce di popolazione più deboli.

Collaboreremo con le altre associazioni rappresentate stasera, come UNICEF, Rotary, Fidapa, Soroptimist, Cisom, e ACISMOM, e continueremo a supportare gli enti locali come il Comune di Catanzaro. La prossima settimana parteciperemo all’evento World Drowning Prevention Day organizzato dal vicesindaco di Catanzaro, la nostra socia Giusy Iemma, con la collaborazione della socia Marika Biamonte. Lavoreremo insieme all’Azienda Ospedaliero Universitaria Renato Dulbecco, di cui mi onoro di far parte, per organizzare eventi formativi come quello recente sull’utilizzo degli accessi vascolari ed intraossei in emergenza. Grazie alle socie Stefania Faragò e Annamaria Condito per il loro impegno in questo progetto. Dedicheremo particolare attenzione ai nuovi inserimenti nel club, privilegiando la qualità rispetto alla quantità. I nuovi ingressi di questa sera dimostrano l’importanza di accogliere persone con attitudine, perseveranza e umiltà nel perseguire gli scopi del lionismo. Il nostro motto continuerà ad essere “We Serve!”, operando insieme per proseguire il lavoro dei nostri predecessori”.

“Ringrazio il past Governatore Franco Scarpino per aver degnamente rappresentato il nostro Club, la nostra città e la nostra regione. Ricordo con affetto Pino Iannello, ispiratore di vita lionistica. Mi complimento con i soci che hanno ricevuto incarichi distrettuali da parte del Governatore Tommasi Di Napoli, ben 19 incarichi con orgoglio. Il direttivo ed io non saremo soli ma potremo contare sull’aiuto fraterno di ciascuno di voi per continuare a fare del bene mettendoci al servizio della nostra comunità. Ringrazio la mia famiglia, mia moglie Lucia e i miei splendidi figli, per il loro supporto e comprensione per il tempo che dedicherò a questo ruolo. Voglio renderli orgogliosi di essere una famiglia del Lions Club Catanzaro Host. Un immenso grazie ai miei genitori, Nicola e Maria, per avermi insegnato il rispetto per la vita, l’umanità e la lealtà”, ha concluso Maglio.

Nel corso della serata è stata consegnata la “Targa Lions” al maestro orafo, e socio Lions, Michele Affidato, un premio destinato a personalità che si sono distinte nell’ambito delle professioni, delle arti e della cultura.

Celebrato anche l’ingresso dei nuovi soci: Mimma Caloiero, Dario Gareri, Sonia Libico, Maria Noto, Ottavio Porto, Luigi Puccio.

Il direttivo per l’anno 2024-2025 sarà composto da: Primo vicepresidente Nicola Cantafora; Roberta Bianchi, cerimoniere, Vincenzo Gallo, segretario; Pietro Siragusa, tesoriere; Menotti Pullano, censore; Talarico Valentina, addetto stampa; Raiola Silvia, officer telematico; Ruoppolo Nicola, coordinatore di club, ancora Pierino Amato, presidente GST; Andrea Scarpino, lead advisor; Pietro Falbo, presidente GLT. I consiglieri: Pietro Amato, Bitonte Maria, Cantaffa Renato, Cardona Rosario, Cirillo Maria, Conidi Anna Maria, Defina Rosanna, Gallo Vincenzo, Giardinelli Francesco, Iiritano Gaetano, Iemma Giuseppina, Gaetano Francesco, La Gamma Angela, Menotti Pullano, Noto Floriano, Raiola Giuseppe, Russo Anna, Scarpino Giuseppe, Stefania Faragò.