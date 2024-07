“Noi che”: nuova location, orari e giorni della festa a Catanzaro

Da giorni si susseguono indiscrezioni sul Noi Che, la festa a tema anni ’80 più attesa dell’estate. Voci “di corridoio”, nei giorni scorsi, affermavano che l’organizzazione del Noi Che non avesse ancora – a meno di un mese dall’evento – fornito informazioni circa gli ospiti, gli artisti, i dettagli dell’evento, ipotizzando solo un cambio di location e che questo fosse una geniale “mossa di marketing” degli organizzatori. Bene, è dagli stessi organizzatori del Noi che, che arriva la comunicazione ufficiale che mette fine alle indiscrezioni finora trapelate.

Il Noi Che cambia location: si. Non si terrà al Noa Club come negli ultimi anni, ma ritroverà posto in una delle sue storiche dimore, di cui ancora oggi ricordiamo un’edizione da record: il Mama’s beach club di Soverato, ex Bahia Rais. Proprio lì, nel 2017, il “Noi Che” ospitò migliaia di persone in un’edizione straordinaria, di cui ancora foto e video testimoniano l’entità dell’evento. Sullo specchio d’acqua del mare di Soverato, tra giochi di luce, musica revival, animazione a tema, dischi e voce, il Noi che torna in una location che ben si sposa con gli intenti dell’Organizzazione del party.

Un’ulteriore anticipazione ufficiale riguarda poi la data: quest’anno il Noi Che si terrà il 16 agosto, proprio come nel 2017. Una bella coincidenza! Finora il Noi Che ha fatto data fissa quasi sempre nella notte della viglia di Ferragosto, il 14. Per questa nuova entusiasmante edizione, dedicata al mondo del cinema ed alle sue colonne sonore, la data ufficiale è quella di venerdì 16 agosto. Un grande ritorno!

Abiti a tema, grande musica e animazione, gadget tematici, contest e canzoni a squarciagola fino alle prime luci dell’alba: l’Organizzazione rassicura i suoi affezionati fan. Non è cambiato nulla, anzi: tante sono le belle sorprese che ci attendono per questa nuova, grande edizione della festa più attesa sulla costa jonica: NOI CHE A CATANZARO… il party revival più longevo e appassionante di sempre!