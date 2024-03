Santa Caterina dello Ionio: grande successo per le giornate FAI di primavera, un flusso ininterrotto di visitatori ha riempito i siti al borgo e in marina

Grande successo dunque per le Giornate FAI organizzate dalle delegazione di Catanzaro a Santa Caterina dello Ionio. Di grande interesse dei partecipanti è stato il tour guidato per le antiche chiese e i vetusti palazzi del Centro Storico, la rievocazione storica dell’ attacco del Saraceni che ha avuto luogo presso la Torre Sant’Antonio nella zona Marina, la passeggiata all’ Avamposto tra asinelli e palmenti rupestri e il laboratorio di scultura del maestro Antonio Tropiano che ha permesso ad una moltitudine di visitatori di impugnare gli attrezzi del mestiere e scolpire in un tronco d’albero un borgo.

Nel pomeriggio di sabato le viuzze sono state animate dagli sbandieratori e nella serata un nutrito gruppo ha fatto il giro dei catoj per degustare buon vino e specialità enogastronomiche del territorio.

Di notevole interesse è stato anche il Palazzo Baronale gentilmente aperto dai proprietari che ospita una mostra permanente.