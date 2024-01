Il 26 novembre a Pianopoli (CZ) la presentazione del libro “Cosa è la Messa?” di don Castillo

“Questo libro nasce dopo un tempo vissuto in una comunità di giovani che combattono contro diversi tipi di dipendenza. Li ho conosciuto ragazzi veramente speciali che dal profondo della loro lotta gridavano in cerca di un senso. In questo testo ho cercato di dare una risposta ai quesiti che molte volte quei ragazzi mi hanno posto sul senso della vita, e l’ho fatto seguendo la struttura della celebrazione della Messa. Per questo ho voluto scrivere in modo semplice, immediato e con l’aiuto di illustrazioni la meraviglia che vivo ogni volta nella celebrazione eucaristica utilizzando due personaggi: un ragazzo che pone le domande e un macaco che dà le risposte”. Così don Ricardo Reyes Castillo descrive il suo libro “Cosa è la Messa?” che sarà presentato domani 26 novembre alle ore 19.30 nella parrocchia “San Tommaso d’Aquino” a Pianopoli.

All’incontro che, coordinato dal direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi, Saveria Maria Gigliotti, rientra tra le iniziative organizzate dal parroco don Antonio Colombino, nell’ambito dei festeggiamenti in onore del patrono di Pianopoli, San Tommaso d’Aquino, oltre all’autore, sarà presente anche suor Eleonora Maria Calvo dell’ordine Opus Matris Verbi Dei (Servi della Parola) che ha curato le illustrazioni dell’opera.