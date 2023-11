Giornata mondiale contro l’AIDS: domani attività di sensibilizzazione e informazione davanti alle scuole del Catanzarese

Sensibilizzare e informare: fondamentale quando si parla di malattie, in particolare dell’infezione da HIV.

Domani, 1 dicembre, in occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS, la Cooperativa Zarapoti con il servizio unità di strada, il Ser.D di Catanzaro e di Lamezia Terme e l’Asp di Catanzaro scendono in strada per incontrare soprattutto i giovani e spiegare come il virus da immunodeficienza acquisita sia ancora un problema e siano necessari la prevenzione e lo screening.

Gli operatori domattina saranno presenti, con il servizio unità di strada della Zarapoti, nei luoghi nevralgici dove si trovano gli istituti scolastici, sia a Catanzaro che a Lamezia Terme.

Tra le attività previste, verrà distribuito materiale informativo e questionari veloci per capire il grado di conoscenza dei ragazzi e delle ragazze.

Perché nel 2023 non vi è la situazione e i livelli di diffusione degli anni ’80 e ’90, la farmacologia ha fatto passi da gigante e la prospettiva di vita è decisamente migliore, ma il virus è sempre in circolazione. E’ importante sapere quali sono le modalità di trasmissione.

Molti non sanno che nel momento in cui si contrae il virus HIV si diventa sieropositivi, condizione che se non trattata tempestivamente con il tempo porterà ad avere l’AIDS. I dati più recenti dell’Istituto Superiore di Sanità rivelano che, per circa il 35% delle nuove diagnosi di sieropositività all’HIV, il successo delle terapie è fortemente compromesso dal ritardo con cui le persone decidono di sottoporsi al test.