Festival del Turismo Sostenibile: grande successo per il “Il Karate Lametino Sotto Le Stelle” sul lungomare Falcone e Borsellino

Ieri sera, domenica 19 agosto, in una suggestiva cornice di natura e socialità, si è svolta la grande festa del “Karate Lametino Sotto Le Stelle”. Un puntuale e pittoresco tramonto ha dato spazio ad una incantevole luna che, insieme alle stelle, hanno acceso i riflettori su una serata di sport, straordinaria cartolina del “Festival del Turismo Sostenibile_Un’Estaste di Gusto”, organizzato dal comune di Lamezia Terme con il contributo della Regione Calabria (Promozione Della Calabria E Dei Suoi Asset Strategici – Spettacolo E Grandi Eventi – Marketing Territoriale) in partnership con la Pro Loco cittadina ed in collaborazione con numerose associazioni del territorio.

Il Teatro “Emanuela Loi” del Lungomare Falcone e Borsellino, è stato allegramente invaso dai diversi colori delle “cinture”, simbolo proprio della disciplina del Karate, protagonista indiscusso.

Un sold out di pubblico ed una grande partecipazione di atleti ha dato il via ad un perfetto equilibrio di tecnica e spettacolo.

Protagoniste della serata diverse associazioni del lametino iscritte alla FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) che hanno incantato i presenti, con dimostrazioni di Kata(forma), combattimento con avversari immaginari e Kumite(combattimento).

Schierati sui tatami, piccoli e grandi allievi, insieme ai loro maestri (Vincenzo Ruberto, Asd Sporting Center e Delegato Provinciale; Antonio Ruberto, Asd Sporting Center; Mario Amendola, Asd Centro Sport Karate; Enrico De Pace, Asd Scuola Karate Curinga; Veltri Francesco, Asd Accademia Karate Lamezia; Emanuel Lestingi, Asd Accademia Karate Lamezia; Antonella Martino, Accademia Karate Lamezia; Vincenzo Martino, Accademia Karate Lamezia; Michele Torcasio, Asd Sporting Life Karate;

La voce maestra del “Karate Lametino sotto le Stelle” è stata quella di Giuseppe Notarianni, Arbitro Mondiale e Presidente della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara. Egli ha spiegato le diverse dimostrazioni, sottolineando la grande valenza di una disciplina che si pone come arte sportiva e grande palestra di formazione umana.

Le diverse dimostrazioni hanno infatti, messo l’accento su una disciplina sportiva che educa gli atleti al controllo delle emozioni, connettendo la propria corporeità con la mente, divenendo padroni di sé e del proprio spazio nel mondo.

La serata si è poi sviluppata con musica di sottofondo e diversi circuiti didattici costruiti per far esercitare gli atleti con percorsi ad ostacoli, capriole verso l’alto ed il basso, e diversi tipologie di salti, puntando anche dunque, sul necessario coordinamento.

Siamo davvero felici ed orgogliosi – ha dichiarato Sergio Servidone, Vicepresidente CSEN Prov. Cz – per il grande coinvolgimento delle associazioni che, grazie all’intensa attività della FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) hanno dimostrato la grande vivacità che ruota intorno alla disciplina sportiva del Karate nella città di Lamezia Terme. Poter vedere il 20 agosto oltre 60 atleti ed un pubblico numerosissimo di famiglie ed appassionati, sottolinea come il linguaggio dello sport sia divenuto universale e di grande valenza civile, fisica e ludica.

Un saluto dei direttori sportivi, maestri e allievi, tutti schierati alle spalle del mare lametino, ha concluso la serata, con grande gioia dell’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme rappresentata durante la manifestazione dall’Assessore allo Sport, Luisa Vaccaro e della Pro Loco cittadina, partener del progetto del Turismo Sostenibile, sottolineando come il lungomare possa concretamente divenire perfetto crocevia di scambi artistici, sportivi, umani.