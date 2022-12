San Pietro a Maida (Cz), ecco i prossimi eventi natalizi in programma

Dopo il grande successo riscosso dalla pista di pattinaggio, il Comune di San Pietro a Maida comunica il calendario degli eventi dei prossimi giorni.

Domani 22 dicembre alle 18.30, Viale I Maggio, lungo la pista di pattinaggio “riscaldamento a bordo pista” con castagne e vin brûlé. Il 23 dicembre alle ore 18, Auditorium Comunale, proiezione film “A Christmas Carol”. Il 24 dicembre dalle 18 in poi, tra Via Primo Maggio e Piazza Sgrò, Babbo natale in moto e Jericho Jazz Band. 25 dicembre alle ore 18.30, in Via Primo Maggio arriva “babbo natale sulla slitta” scatta e ritira foto con babbo natale.