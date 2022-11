Santa Rita eletta patrona della chiesa di Santa Maria Maggiore di Lamezia Terme

Santa Rita è stata eletta dalla “Congregazione per il Culto per la disciplina dei Sacramenti” Patrona della chiesa di Santa Maria Maggiore. Nei giorni scorsi, infatti, il parroco, don Leonardo Diaco, ha ricevuto il decreto con cui la Congregazione ha accolto la richiesta formulata ad aprile dalla parrocchia tramite l’allora Vescovo, monsignor Giuseppe Schillaci, e dopo la petizione firmata da oltre tremila fedeli.

La Congregazione, secondo quello che è un principio antico che riconosce la devozione popolare, ha quindi accolto la richiesta ed ha eletto Santa Rita patrona della parrocchia e questo comporta non un riconoscimento formale, ma sostanziale, modificando anche alcuni aspetti liturgici come, ad esempio, la possibilità di ottenere le indulgenze nei giorni di festa finora concesse, su richiesta, solo temporaneamente.

“Vi è sempre stato un legame con Santa Rita che negli anni è cresciuto in maniere esponenziale – dichiara don Leonardo – , non solo da parte dei parrocchiani, ma anche da parte di fedeli della Diocesi che, ogni anno, in occasione della festa della Santa da Cascia, giungono numerosi per partecipare alle funzioni religiose per ringraziare o per chiedere grazie. Noi, come comunità di Santa Maria Maggiore, viviamo questo momento come un’occasione di particolare intensità spirituale per questa grazia che viene concessa, non solo alla parrocchia, ma all’intera Diocesi. Per questo motivo, venerdì, sabato e domenica prossimi si volgerà un triduo di ringraziamento”.