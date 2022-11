Come difendersi dagli abusi della tecnocrazia sanitaria, incontro all’Hotel Niagara di Catanzaro Lido

Oggi pomeriggio alle 17:00 all’hotel Niagara nel quartiere Lido di Catanzaro ci sarà un incontro informativo su come difendersi dagli abusi della tecnocrazia sanitaria messi in campo dal governo uscente e non ancora cessati con quello attuale. Promotrice dell’iniziativa la senatrice Bianca Laura Granato, relatrici l’avv. Gianfranca Bevilacqua del foro di Lamezia Terme e Antonietta Veneziano di Avvocati Liberi. Sotto accusa le misure discriminatorie in campo sanitario, obblighi vaccinali, sospensioni e sanzioni, discriminazioni per i familiari degli anziani ospitati nelle RSA.