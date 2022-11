Decollatura si prepara alla Fiera di San Martino

Con l’arrivo dell’autunno e dei suoi colori, a Decollatura apre i battenti la tradizionale Fiera di San Martino, la cui prima edizione risale al 1939, diventando un punto di riferimento commerciale per l’intero comprensorio.

Per l’occasione, la Pro Loco con le Associazioni in Movimento ripropone la II edizione di Vino in Fiera, manifestazione che intende mettere al centro il mondo del vino e le produzioni locali, valorizzando anche la cosiddetta “filiera corta”.

Il mondo del vino è per propria natura esperenziale: l’incontro con i produttori, la conoscenza diretta del territorio e, soprattutto, la degustazione sono fasi decisive per orientare le scelte dei consumatori.

La stessa condivisione delle esperienze del lavoro delle diverse aziende stimola il dialogo,

la conoscenza e la partecipazione.

La macchina organizzativa a Decollatura ha pensato proprio a tutto.

Nella giornata del 10, saranno dieci le aziende vinicole di cui i visitatori della fiera potranno assaggiare le eccellenze: Lento, Statti, Iuzzolini, Odoardi, Petrania, Grutteria, Davoli, Serracavallo, Capoano, Crapisto, guidati dai sommeliers del territorio. Il tutto sarà suggellato dalla possibilità di poter prenotare un gustoso aperitivo di montagna, curato dalla Pro loco con le specialità dei produttori locali.

Anche le scuole saranno protagoniste della giornata: stands dell’IIS Costanzo di Decollatura, dell’IC di Rogliano e dell’Istituto Alberghiero “Einaudi” di Lamezia Terme animeranno la mattinata.

La giornata proseguirà nel pomeriggio con un incontro sulla viticoltura nelle aree montane che vedrà la presenza di Mario Maiorana, Past President dell’associazione MIVA, e di Bruno Calvetta, Segretario Generale della CCIAA di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, oltre ai saluti del Sindaco di Decollatura, Raffaella Perri, e del Presidente della Pro Loco, Michele Astorino. A seguire un’altra preziosa degustazione, dal titolo ” I Gemelli diversi, Gaglioppo e Magliocco”.

Durante le giornate, sarà presentata una mostra pomologica sulla biodiversità castanicola in Calabria, curata dall’ARSAC e sarà allestito uno shooting fotografico a cura di Majilla (pubblicità, fotografia, eventi).

La Pro loco e le Associazioni hanno pensato proprio a tutto e a tutti, proponendo per l’11 un pomeriggio dedicato ai bambini, con una serie di giochi popolari e attività con i gonfiabili e offrendo la possibilità di poter pranzare e soggiornare a Decollatura nelle strutture convenzionate.