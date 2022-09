Diocesi Lamezia Terme (CZ): si cercano nuovi animatori di comunità per il Progetto Policoro

Nell’ambito del Progetto Policoro della Conferenza Episcopale Italiana, Inecoop, in collaborazione con le Diocesi Italiane e quindi anche con la Diocesi di Lamezia Terme, offre la possibilità di candidarsi a svolgere il servizio di Animatore di Comunità, per il triennio 2023/2025.

Il Progetto Policoro è un progetto organico della Chiesa italiana che tenta di dare una risposta concreta al problema della disoccupazione giovanile in Italia. Il suo scopo è sperimentare strade nuove e soluzioni inedite per dare speranza ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro, attivando iniziative di formazione, promuovendo una nuova cultura del lavoro e sostenendo l’imprenditorialità giovanile in un’ottica di sussidiarietà, solidarietà e legalità. Per saperne di più sul progetto clicca qui.

Chi è l’Animatore di Comunità?

L’Animatore di Comunità è il vero protagonista del Progetto Policoro: è colui che incontra i giovani nelle scuole e nelle parrocchie, li accompagna in percorsi di orientamento professionale, promuove una nuova cultura del lavoro e del fare impresa, basata sui principi della Dottrina Sociale della Chiesa e dell’economia civile. Il percorso dell’Animatore di Comunità ha una durata complessiva di tre anni: inizia con un primo anno di formazione, mediante borsa di studio; ad esso seguono due anni di mandato individuale, sotto il coordinamento degli uffici diocesani di Pastorale Sociale e del Lavoro, Pastorale giovanile e Caritas, come collaboratore coordinato e continuativo di Inecoop.

Cuore e mani aperti: Incontra i giovani nelle scuole e nelle parrocchie, li incontra nel perseguire i loro sogni e nel realizzare i loro progetti professionali, offrendo strumenti formativi per l’orientamento, la ricerca del lavoro e l’avviamento d’impresa.

Creatività e audacia: Sperimenta strade nuove soluzioni inedite per dare speranza ai ragazzi disoccupati o in difficoltà, camminando accanto a loro, come un giovane tra i giovani.

Fare rete: Collabora attivamente con gli uffici pastorali della Diocesi, le filiere, gli enti, le associazioni del territorio che condividono le finalità del progetto Policoro.

Economia al servizio dell’uomo: Promuove una nuova cultura del lavoro e dell’imprenditoria basata sui principi della Dottrina Sociale della Chiesa e dell’economia civile.

I REQUISITI PER PARTECIPARE AL BANDO

Possono presentare domanda di partecipazione i giovani in possesso dei seguenti requisiti:

cittadini italiani, comunitari o non comunitari in possesso di permesso di soggiorno

età compresa tra i 18 e 35 anni

residenza e domicilio in uno dei Comuni della Diocesi

diploma di scuola secondaria di secondo grado

patente B

buona conoscenza informatica

esperienza ecclesiale nella Diocesi o in un’associazione riconosciuta

conoscenza e interesse per il tema giovani e lavoro

ottime capacità relazionali ed esperienza nell’animazione di gruppi giovanili

flessibilità oraria e disponibilità a partecipare ai corsi di formazione in tutta Italia

Scadenza per fare domanda il 10 settembre 2022

Per candidarsi al bando occorre inviare il proprio Curriculum Vitae è una lettera di presentazione del proprio parroco, entro il 10 settembre all’indirizzo mail diocesi.lamezia@progettopolicoro.it