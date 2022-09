Rinnovata la tradizione di “Pompieropoli” a Pratora di Tiriolo (CZ): domani la seconda tappa

Si è rinnovata anche quest’anno a Pratora di Tiriolo la manifestazione “Pompieropoli – diventa per un giorno un piccolo Pompiere”, voluta dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Stefano Greco e organizzata dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco della sezione di Catanzaro, in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa di Pratora.

Ad aprire la manifestazione è stato il vice sindaco Davide Longo che ha inteso ringraziare l’Associazione per la disponibilità e l’oculatezza con la quale ha realizzato il percorso, che lo stesso ha avuto modo di visionare accompagnato dal responsabile ANVVF Antonio Siracusa che, nell’occasione, ha relazionato sui parametri e sulle tecniche con le quali è stato realizzato l’intero tracciato.

La manifestazione ha previsto dunque la messa in esecuzione da parte dei volontari di un percorso articolato in varie fasi, come la salita della scala, salto degli ostacoli, la salita e la discesa dal discensore, la simulazione con relativo spegnimento di un incendio, l’attraversamento di un tunnel e di più ponti, fino al completamento delle attività con l’esecuzione diuna capriola da parte dei “Piccoli Pompieri”.

Puro e sano divertimento, dunque, per 60 giovani vigili del fuoco che, accompagnati dai loro genitori, hanno trascorso un pomeriggio di svago cimentandosi in tutte le iniziative proposte e imparando che anche attraverso il gioco è possibile fare prevenzione e comprendere l’importanza dei vigili del fuoco, eroi della nostra vita quotidiana e nella tutela della sicurezza.

Al termine della giornata ogni partecipante ha ottenuto il diploma di “Vigile del fuoco per un giorno”.

Il prossimo appuntamento è per domani, domenica 4 settembre, con la seconda tappa dell’iniziativa che si terrà nell’Area Piazzale Gianmartino, con inizio alle ore 18:00.

Nel corso della manifestazione, il vicesindaco Longo ha voluto dedicare un saluto in ricordo del signor Antonio Mazza, persona ben voluta dall’intera Comunità di Pratora, prematuramente scomparsa.