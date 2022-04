Festa della LiBeerazione a Lamezia con la tap room del birrificio artigianale Lametus

È stata inaugurata a Lamezia Terme il 25 aprile in una simbolica feste della “Libeerazione”la taproom del Birrificio Artigianale Lametus Beer Co. Il locale adibito alla mescita e servizio delle birre, con vista sull’impianto di produzione è il frutto dell’impegno di alcuni giovani lametini: il Mastro Birraio Niccolò Crapis e i suoi soci Cristina Chitu, Giuseppe Ferrise ed Elia Ferrise. A partecipare all’evento visitatori da tutta la regione accolti in un teatro di festa: un allestimento di gazebi all’esterno sotto ad un cielo di bandierine colorate.

Durante la giornata è stato possibile degustare le cinque birre attualmente in produzione: l’American Ipa, l’Hoppy Saison, la Keller Pils, l’Amber Ale e la Smoked Porter. I partecipanti hanno potuto anche godere della spiegazione dei vari stili di birra e vedere le tappe della produzione. Altri tre servizi offerti dal Birrificio durante la giornata sono stati: l’area Food gestita da Il Santo Bevitore; il live music con gli Evolution Pink Floyd – Tributeband e l’area animazione dedicata ai bambini a cura di Ama animazione.

Lo staff Lametus si dice soddisfatto della grande partecipazione e del successo raccolto: «Ringraziamo quanti hanno partecipato all’evento, rendendo possibile la riuscita di una giornata di festa. Siamo felici che il nostro intento di rendere gli spazi del birrificio un luogo di aggregazione sociale sia stato così positivamente accolto già in questo primo evento dalla comunità lametina e non vediamo l’ora di rivedervi nelle prossime giornate che saranno organizzate all’interno del nostro Birrificio. Grazie a tutti quanti hanno deciso di trascorrere insieme a noi questa giornata di festa, Buona LiBEERazione!”.

Il Birrificio Lametus inoltre vuole ringraziare quanti hanno contribuito, collaborato e supportato a vario titolo l’evento nella sua buona riuscita: il Santo Bevitore, Ama animazione, gli Evolution Pink Floyd – Tributeband, il Lamezia Comics, il Comune di Lamezia Terme, la Parrocchia di San Raffaele Arcangelo, la Divina Dance Accademy, la Compagnia TEATROP ed infine, ma assolutamente non meno importanti anzi essenziali, le persone che hanno scelto il Birrificio Lametus per trascorrere una giornata di festa in compagnia.