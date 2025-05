La Calabria protagonista al Seafood Expo Global di Barcellona: un viaggio tra gusto, innovazione e identità

Dal 5 all’8 maggio 2025, la Regione Calabria ha partecipato al Seafood Expo Global di Barcellona, uno degli appuntamenti fieristici internazionali più rilevanti per il comparto ittico. Un’opportunità preziosa per promuovere le eccellenze regionali, rafforzare la competitività del settore pesca e accompagnare le imprese calabresi verso nuovi mercati internazionali.

L’iniziativa è stata curata dalla Struttura di Progetto FEAMPA del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale – Settore Pesca, che ha coinvolto aziende rappresentative del territorio e noti chef calabresi. La delegazione, guidata dal dirigente Giuseppe Palmisani, ha visto la partecipazione attiva del dott. Marcello Pagano e dell’ing. Gabriele Scalise, figure chiave per il supporto tecnico-istituzionale durante l’intera manifestazione.

Tra le imprese selezionate per rappresentare la Calabria figurano realtà imprenditoriali di rilievo come Marepesca Group Srl, 4 Esse Srl (Società Sud Impianti e Stampaggio) e Aprimar Srl, tutte fortemente orientate all’innovazione e alla valorizzazione sostenibile delle risorse marine calabresi. L’obiettivo comune: affermarsi sui mercati globali puntando su qualità e autenticità.

La presenza della Regione si è distinta grazie a una serie di eventi tematici di grande impatto. Particolarmente significativo l’incontro dell’8 maggio dedicato allo stocco di Mammola, prodotto simbolo della tradizione gastronomica calabrese. Durante l’incontro, il dirigente Palmisani, insieme al dott. Pagano e al direttore del FLAG Alessandro Zito, ha illustrato il profondo legame tra il territorio e questo storico alimento, seguito da una degustazione a cura dello chef stellato Riccardo Sculli.

Grande attenzione ha suscitato anche lo showcooking incentrato sul tonno rosso del Mediterraneo e sul pesce spada calabrese, due eccellenze locali al centro dell’evento “Il tonno e il pesce spada calabrese, un’eccellenza da valorizzare”. Accanto a Palmisani e Scalise, è intervenuto anche Piergiorgio Ceravolo, titolare della Marpesca, che ha illustrato il valore della filiera corta nella lavorazione e commercializzazione di questi prodotti. L’incontro si è concluso con una degustazione molto apprezzata dagli operatori internazionali presenti.

Fondamentale il ruolo degli chef coinvolti, tra cui Domenico Puglisi di Gioiosa Ionica, che con creatività e rispetto per le radici ha reinterpretato piatti a base di pesce calabrese, esaltando ingredienti locali e tecniche tradizionali in chiave contemporanea.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di promozione del settore ittico calabrese, orientato alla crescita economica sostenibile e alla valorizzazione dell’identità culturale. La partecipazione al Seafood Expo ha rappresentato una vetrina di livello internazionale in cui la Calabria ha dimostrato di saper unire qualità, tradizione e innovazione.

Attraverso degustazioni, showcooking e momenti di confronto, la Regione ha presentato non solo i suoi prodotti, ma anche le storie, i saperi e le tradizioni che li rendono unici. Una narrazione autentica, capace di attrarre buyer e stakeholder del settore e creare nuove opportunità di crescita per le imprese locali.

Uno dei momenti più suggestivi dello showcooking è stato dedicato alla preparazione del tonno rosso, servito in abbinamento a prodotti agricoli calabresi per esaltarne i sapori. Lo chef Riccardo Sculli ha inoltre presentato una rivisitazione dello stocco marinato realizzata attraverso il processo di osmosi, che consente di unire gli aromi di agrumi come arancia e limone a un’emulsione di bergamotto, olio e miele. Una proposta innovativa che fonde sapori calabresi e tecnica gastronomica di ispirazione giapponese.

Il successo dell’evento testimonia l’importanza di continuare a investire nella promozione delle eccellenze locali, sostenendo l’intera filiera ittica con azioni concrete e occasioni di visibilità globale. Con il suo patrimonio marino, enogastronomico e umano, la Calabria si conferma protagonista nella pesca e nell’acquacoltura del Mediterraneo.