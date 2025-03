Da Vallefiorita a Casali del Manco “Da Libriamoci al Maggio”

Da un sodalizio tra l’Associazione UniterpreSila e l’Associazione Terra di Mezzo di Vallefiorita, iniziato nella giornata internazionale della poesia del 2023, sono nati i due incontri che hanno portato a Spezzano Piccolo Patrizia Fulciniti e Gianni Paone (rispettivamente socia fondatrice e Presidente della Terra di Mezzo), lettori volontari eccezionali che aderiscono da oltre dieci anni alle campagne nazionali di Libriamoci e del Maggio dei Libri.

Gli incontri di mercoledì 12 e giovedì 13 marzo sono rientrati nell’iniziativa “Da Libriamoci al Maggio” organizzata dall’UniterpreSila in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Casali del Manco-Pietrafitta (CS) e si sono svolti nel Teatro Scolastico del plesso di Spezzano Piccolo. Qui, il primo giorno i due lettori esperti, Patrizia e Gianni, hanno incontrato le classi seconde delle scuole secondarie di primo grado, alle quali hanno presentato la Trilogia degli antenati di Italo Calvino e per le quali hanno eseguito una lettura teatrale di “Il visconte dimezzato”. Il reading è stato seguito da una maratona di lettura degli studenti.

Il secondo giorno sono stati proposti all’attenzione delle classi quarte delle scuole primarie, il libro del Dr. Seuss “Ortone e i piccoli Chi”, seguito da numerosi interventi sulle immagini che, nel corso dell’ascolto, si erano formate nella mente dei bambini e delle bambine, a testimoniare il potere della parola e la capacità della lettura ad alta voce di stimolare l’immaginazione.

Al termine del primo reading, è iniziata la maratona di lettura, alla quale hanno partecipato circa la metà dei presenti che hanno letto “Cornelio” di Leo Lionni, e “I nani di Mantova” di Gianni Rodari.

L’incontro si è concluso con la lettura in kamishibai di “La città bianca e la città nera” (Lou e Bill) di Patrizia Fulciniti, presentato attraverso le splendide immagini dell’illustratrice Marisa Vestita.

La partecipazione è stata numerosa, circa ottanta alunni per ogni appuntamento, e l’interazione con i lettori è stata continua e ha contribuito a rendere l’incontro un’esperienza coinvolgente e memorabile. La possibilità di essere parte attiva, di esprimere le proprie opinioni sulle storie ascoltate, di sperimentarsi come lettori, ha favorito l’attenzione dei partecipanti, che si sono mostrati interessati fino al termine dell’incontro.

Prima di salutarsi l’Associazione Terra di Mezzo ha donato alla docente Rosella Cava, referente dell’Istituto per il progetto Libriamoci, alcune copie del libro “Storie di lacci, parole abbracci”.

I plessi coinvolti nel corso dei due giorni sono stati Magli, Trenta, Casole Bruzio, Morelli, Spezzano Piccolo, Serra Pedace, Pietrafitta.

La due giorni di letture ad alta voce fa parte degli appuntamenti fuorifestival del Festival della lettura -Reading, che è stato ideato ed è curato dall’Associazione UniterpreSila, di Casali del Manco (CS) e che permette ai libri di uscire dalla pagina e prendere vita grazie alla voce di attori, lettori e musicisti. Il Festival, che vive tutto l’anno con i readingoff itineranti, vedrà svolgersi la sua nona edizione nei giorni 23-24-25 maggio 2025.

Le letture della Terra di Mezzo a Casali del Manco e il sodalizio con l’UniterpreSila, rappresentata da Ida Nicoletti e Stefania Martucci, che organizzano e coordinano tutte le attività, si inseriscono in un percorso di collaborazione tra Associazioni appartenenti a territori diversi ma accomunate dall’impegno di promuovere il libro e la lettura nella nostra Regione.