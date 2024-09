La cena straordinaria: tutto pronto per l’evento enogastronomico, tra chef stellati e beneficenza, presentato in Cittadella regionale a Catanzaro

Manca ormai soltanto una settimana per La cena straordinaria, l’evento enogastronomico che, il prossimo 13 settembre, trasformerà un lungo tratto di Corso Mazzini, a Catanzaro, in un ristorante gourmet all’aperto, con una tavolata di 1.000 posti.

Mentre chef stellati e staff organizzativo stanno riscaldando i motori, giovedì 5 settembre, presso la Sala Verde della Cittadella Regionale, durante una conferenza stampa, è stato presentato nel dettaglio l’evento prestigioso organizzato dall’associazione “Città del Vento”, in collaborazione con la Regione Calabria, la Provincia di Catanzaro, il Comune di Catanzaro, la CCIAA di Catanzaro e l’Ordine degli architetti di Catanzaro.

«Tutto nasce dal mio incontro con tre amici folli, innamorati come me della nostra città, ovvero Vincenzo Merante Angelo Capoano e Luca Marino, subito sostenuti da altri folli. Tutti insieme, ispirati dal successo de “La Cena dei mille”, esperienza culinaria ideata dalla Fondazione Parma Unesco City of Gastronomy nella città emiliana, ma anche dal senso di convivialità tipico delle tavole calabresi, abbiamo pensato di replicare l’evento nella nostra città per celebrare la nostra “calabresità” e rafforzare il ruolo connettivo del centro storico cittadino» così Alessandro Astorino, presidente di Città del Vento, durante l’incontro moderato da Domenico Gareri, direttore artistico dell’evento, ha illustrato le origini de La cena straordinaria che coinvolge istituzioni, aziende agroalimentari locali e ordini professionali, ma soprattutto i sei chef stellati calabresi.

A rappresentare Luca Abbruzzino, Luigi Lepore, Nino Rossi, Caterina Ceraudo, Antonio Biafora e Riccardo Sculli, è stato il loro portavoce, Antonio Abbruzzino, che, dichiarandosi orgoglioso di coordinare i fornelli di un evento così straordinario, ha ribadito «non è stato semplice mettere insieme i sei chef stellati, ma la mission solidale annulla ogni fatica e consolida la collaborazione».

È l’ennesima dimostrazione che in Calabria si può fare rete, così come ricorda anche Domenico Origlia, presidente dell’Associazione Provinciale Cuochi Catanzaresi, che gestirà il Villaggio del Gusto. «Coinvolgendo anche l’Istituto Alberghiero di Soverato, sotto il coordinamento della chef Anita Ferragina, con le materie prime fornite dalle aziende agroalimentari sponsor dell’evento, prepareremo 8.000 finger food, intrisi del gusto prelibato delle eccellenze della nostra terra» ha affermato passando la parola a Davide Leonardi, fondatore e presidente dell’Associazione “Insuperabili”, con cui Città del Vento collabora da tempo. Come ricorda Leonardi: «La cena straordinaria consolida il rapporto instaurato già da anni con l’associazione catanzarese che ha preso parte a nostre attività sociali, coinvolgendo anche scuole del territorio. Siamo infinitamente grati perché, oltre a garantirci un importante contributo economico, ci permetterà di far conoscere la nostra realtà alle 1.000 persone che parteciperanno alla cena».

Il ricavato della cena, infatti, sarà devoluto all’associazione sportiva dilettantistica, che, insieme a una squadra di testimonial capitanati da Giorgio Chiellini, opera a livello nazionale – anche nella città di Catanzaro – favorendo il calcio come strumento di socializzazione e integrazione per persone con disabilità di vario genere.

«Non potrò mai dimenticare la felicità intercettata nello sguardo dei genitori che, quando siamo andati a Torino, sede centrale dell’associazione, seguivano i propri figli nel campo di calcio, dove ogni barriera viene superata per lasciare fare goal al senso di comunità, a cui intendiamo contribuire» ci ha tenuto a sottolineare Astorino, sin dall’inizio sostenuto dalle istituzioni locali che, come ha precisato l’assessore alla cultura del Comune di Catanzaro, Donatella Monteverdi, credono fortemente in questo evento come «un’occasione che, mettendo insieme competenza, coraggio e passione di giovani che remano nella stessa direzione, costruisce un modello replicabile di promozione territoriale su scala nazionale».

D’accordo anche l’assessore comunale al turismo e alle attività economiche, Antonio Borrelli, che ha ricordato quanto «la food experience rappresenti sempre più un elemento trainante per promuovere il nostro territorio, tracciando nuovi percorsi, in cui l’alta qualità unisce e diventa attrattrice di sviluppo».

È proprio questa la mission perseguita dall’associazione Città del Vento, ma anche dalla Regione, nello specifico dall’assessore all’agricoltura e al welfare, Gianluca Gallo, secondo il quale «questa manifestazione, che valorizza i nostri chef, i prodotti calabresi e fa solidarietà, conferma che la Calabria si può candidare ad essere una Regione capace di meravigliare e costruire una reputazione nazionale diversa, di lanciare messaggi tali da renderla, come già è, terra da scoprire. Tutto, però, orgoglio, consapevolezza e organizzazione, dovrà essere incentrato su un’unica ambizione che è quella della qualità, non solo nella produzione e nella preparazione, ma anche, e soprattutto, nell’accoglienza. E La Cena straordinaria questa ambizione ce l’ha».

Con la giusta sensibilità, competenza e creatività, tutto il team tecnico e organizzativo è pronto a darne dimostrazione, venerdì 13 settembre, deliziando i partecipanti con il sapore genuino di una Calabria Straordinaria.