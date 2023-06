Dispensa della Calabria Straordinaria apre a Roma: grande attesa per l’inaugurazione di mercoledì 28

Costruire progressivamente un riferimento importante e riconoscibile dell’identità e della qualità agroalimentare calabrese nelle principali città d’Italia a partire, ovviamente, dalla Capitale. È, questo, l’obiettivo che nel medio e lungo termine si prefiggono Mi’Ndujo e Mercato delle Eccellenze di Calabria (MEC) attraverso la promozione della Dispensa della Calabria Straordinaria alla cui diffusione stanno contribuendo alcune delle più importanti realtà produttive, artigianali ed agricole regionali.

È con questa ambizione che continua il percorso avviato con successo da qualche settimana nello show food di via Marconi a Rende e che domani, mercoledì 28 sarà presentato e lanciato, alle ore 18, da quello romano al civico 2/5 di piazzale di Ponte Milvio dove per tutto il mese di luglio si terranno gli eventi di degustazione.

I formaggi del caseificio e azienda Vallefiore; i salumi dell’azienda Cozac; Biosmurra, prima azienda calabrese produttrice di succhi 100% clementine, senza zuccheri aggiunti se non quelli della frutta; i vini dell’Azienda Chimento, dal cosentino ed i vini biologici della locride dell’azienda Casa Ponziana e la bibita Clemì. Sono, queste, le aziende che saranno protagoniste dell’evento di domani intorno al quale si registra grande attesa da parte della comunità calabrese e dagli appassionati ed estimatori delle produzioni agroalimentari di qualità.

Lo speciale appuntamento, che sposa le strategie messe in campo dal Ministero della Sovranità alimentare guidato da Francesco Lollobrigida per la promozione del Made in Italy, vedrà la partecipazione di parlamentari e rappresentanti delle istituzioni calabrese e meridionale.

Sono 24 in totale le aziende protagoniste del progetto espositivo che unisce Mi’ndujo ed il Mercato delle Eccellenze di Calabria (MEC). Sarà possibile degustare taglieri e chicche identitarie ad orario aperitivo, a pranzo e cena, a Rende fino al 30 giugno e a Roma per l’intero mese di luglio.

Dall’azienda Davide Russo con i suoi patè e peperoncini ripieni al tonno, l’extravergine di oliva, i filetti di zucchine ed i lampascioni; passando dalla ricetta autentica della pitta ‘mpigliata o a quella dei rosoni classici, nella versione alla liquirizia DOP e al bergamotto di Dulcis in Fiore. Dagli amari di Qualitaly, come l’Alaricum ed il Foraffascino; all’azienda Lacinio produttore dell’Amaro Milone, nel 2022 premiato come migliore al mondo. Dall’azienda Lucchetta che porta sugli scaffali della Dispensa insieme ai pesciolini pepati, i patè di sardellina declinati alla ‘nduja, alla cipolla e ai pomodori secchi; agli evo aromatizzati al basilico, al rosmarino, all’arancia, al tartufo nero. Da Sarubbi con la confettura di cipolle rosse e la marmellata di cedri all’exclusevoo di Biosxfarm. Arricchiscono la parete dello show food Mindujo anche i prodotti da forno di Cuti; le glasse e le bibite Clemì di Medimais; le confetture ed il miele di CasaVurga; le lagane, le caserecce, i maccheroni calabresi di Pasta Forte, le olive di Francgiulia; le marmellate di pompelmo rosa e d arance selvatiche Neocastrum; i vini delle Cantine Chimento, Vivacqua e Casa Ponziana; i fichi di Aloisio e di Libero Gatti; i sughi dell’azienda Sapori Antichi; i salumi di Cozac; il caciocavallo silano, il butirro e gli altri formaggi di Vallefiore; l’Amaro Silano.