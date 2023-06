La liquirizia Amarelli continua ad ispirare talento e creatività: a Milano piccoli designer realizzano una scatolina

Si chiama Matilde ed è sua l’immagine scelta tra le varie proposte creative presentante dai giovanissimi partecipanti alla Scuola di Architettura per bambini, nell’ambito del progetto artistico nazionale SOUxMilano inaugurato a gennaio nella città meneghina, capitale del design e conclusosi nei giorni scorsi. La liquirizia e l’esperienza imprenditoriale Amarelli continuano ad ispirare talento e creatività.

Ad esprimere soddisfazione per questa nuova e prestigiosa collaborazione, sono Fortunato Amarelli e Margherita Amarelli, amministratore delegato e direttore commerciale e marketing dell’esperienza imprenditoriale da sempre attenta alla sostenibilità e al riuso creativo.

Nata su iniziativa dell’architetto Geo Lanza, design director e brand ambassador Amarelli, l’azienda calabrese è stata oggetto dei laboratori rivolti ai piccoli aspiranti designer, sul format ideato dal Farm Cultural Park, centro culturale indipendente di Favara, in Sicilia e replicato in tutta Italia.

Ridisegnata dalla giovanissima illustratrice, la scatolina vincitrice, il cui progetto doveva guardare all’originalità ma anche ispirarsi ai valori dell’azienda, sarà ora esposta nel Museo della Liquirizia Giorgio Amarelli, spazio narrativo della storia plurisecolare dell’esperienza imprenditoriale.

PREMIO ARS ET SOCIETAS A FORTUNATO AMARELLI. Per le idee, azioni innovative e di successo che impone alla liquirizia, prodotto locale per il quale, sin dal 1731, la sua famiglia, nell’apposita fabbrica, dedica massimo impegno. È, questa, la motivazione del premio riconosciuto a Fortunato Amarelli promosso dall’Associazione culturale Circolo Cittadino di Castrovillari.