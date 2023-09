Si conclude EPIC 2023: gli ultimi due eventi in programma

Ultimi due eventi in programma per l’edizione 2023 di EPIC (Esperienze Performative di Impegno Civile) di Mana Chuma Teatro.

Mercoledì 20 settembre, alle ore 21:30, saliranno sul palco dell’Arena ex-Jardin di Catona Alessio Bonaffini e Saverio Tavano, quest’ultimo anche autore e regista, con “Formiche”.

Uno spettacolo con al centro due uomini che decidono di isolarsi per sempre dal mondo. Nonostante la precarietà della loro condizione, nonostante la solitudine, i due rimangono uniti. Intanto le formiche invadono lo spazio in cui i protagonisti vivono, coprendolo fino all’orlo

Venerdì 22 settembre, sarà la volta di “Longa è a jurnata”, lettura scenica di un testo di Salvatore Arena. Con lui Massimo Barilla e le incursioni musicali Luigi Polimeni.

Ai due protagonisti della storia, Peppe e Vanni, un giorno appare interminabile. Da qui il titolo dell’opera. Legati da un’amicizia profonda, che li lega e li consuma allo stesso tempo, i due si trovano di fronte a una via d’uscita che sembra essere l’unica possibile. Ma le scelte che facciamo sono sempre, davvero, così necessarie? Non c’è più tempo per rimandare l’ultimo decisivo tentativo di riscatto, in un senso o nell’altro. Tutto si svolge nello spazio di un giorno, l’ultimo lungo interminabile giorno.

Entrambi gli spettacoli fanno parte di EPIC (Esperienze Performative di Impegno Civile) di Mana Chuma Teatro), nell’ambito del progetto “ReggioFest2023: Cultura Diffusa”, un’iniziativa promossa dal Comune di Reggio Calabria e finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

L’obiettivo del progetto è rilanciare gli eventi e le attività socio-culturali ed economiche sul territorio cittadino con particolare attenzione alle periferie, puntando con decisione sul modello di animazione territoriale inteso come servizio pubblico. In questo quadro Mana Chuma Teatro ha avviato da tempo un percorso di riqualificazione dell’area ex Jardin di Catona con l’ambizione far diventare lo spazio un polo di attrazione culturale nell’area nord della città.

L’Arena ex Jardin si trova in Via Nazionale 200 (uscita Gallico, 400 m. direzione Catona)

Per acquistare i biglietti: https://www.liveticket.it/manachumateatro

Prenotazioni: +39 346 123 1116

info@manachumateatro.it