Ex Reggina: la seconda vita calcistica di Gustavo Reggi, campione in Honduras

Bomber mancato. La Reggina fresca di prima promozione in Serie A, nell’estate del 1999 puntò forte su Gustavo Enrique Reggi come centravanti di peso. Ingaggiato dal Gimnasia La Plata, l’attaccante argentino è entrato nella storia degli amaranto seppur con un unico gol: quello segnato alla Fiorentina nel debutto interno in un “Granillo” colmo oltre il limite, al secondo turno del campionato 1999/00. Complice anche una delle rarissime papere di un portiere come Francesco Toldo.

Poi poche presenze, nessun altro gol. Due cessioni in prestito, prima di quella definitiva agli spagnoli del Las Palmas nel 2002. Da qualche anno, Gustavo Reggi ha iniziato la carriera da allenatore. Fa parte dello staff di Pedro Troglio, ex centrocampista dell’Hellas Verona, come allenatore in seconda.

Troglio e Reggi hanno appena condotto l’Olimpia Tegucigalpa a stravincere il torneo Apertura, nel massimo campionato in Honduras. Ben 48 punti in 18 gare, nessuna sconfitta e differenza reti a +34. Mentalità offensiva ed il sogno di venire prima o poi ad allenare in Italia. Bravo Gustavo, un successo meritato ed utile a costruire una carriera sempre più importante.

