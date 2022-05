Reggina: De Lillo atteso presso l’Agenzia delle Entrate, in ballo la rateizzazione 2021

Rimane sempre meno tempo alla Reggina per garantirsi un futuro in Serie B, dopo i guai giudiziari del proprietario Luca Gallo. L’amministratore unico fresco di nomina, ossia Fabio De Lillo già general manager degli amaranto, dovrebbe recarsi a Reggio nella giornata di mercoledì. In agenda un appuntamento presso l’Agenzia delle Entrate.

Verrà chiesto un parere circa la rateizzazione di tutte le ritenute Irpef ed i contributi Inps relativi al 2021, tra quelli non versati (e nemmeno rateizzati) entro la scadenza federale dello scorso 16 febbraio nonché alle mensilità successive (novembre e dicembre 2021, quella da pagare entro febbraio si fermavano ad ottobre). De Lillo dovrebbe essere accompagnato da un professionista esperto in materia fiscale.

Va da sé come tale passaggio sia fondamentale ai termini dell’iscrizione al prossimo campionato di Serie B.