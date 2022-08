“Grazie al monitoraggio della Regione, abbiamo salvato – per l’ennesima volta – la natura calabrese da un incendio. Già segnalato alle autorità competenti. In Calabria su misure antincendio si fa sul serio! E i risultati si vedono”. Lo scrive, in un post sui social, il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto.

Sulla propria pagina, il presidente della Regione ha pubblicato le immagini catturate dal drone di una persona intenta ad appiccare l’incendio.