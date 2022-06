Incredibile a Reggio Calabria: motorino in fiamme tra le colonne di “Opera”

Incredibile a Reggio Calabria. Un motorino in fiamme è stato incendiato da ignoti tra le colonne realizzate, su commissione del Comune, da Edoardo Tresoldi. L’installazione, denominata “Opera”, si trova sul lungomare della città.

Sconosciuti, al momento, i responsabili del clamoroso gesto criminale, così come tutto sia potuto avvenire in pieno centro e non a notte fonda. L’episodio è stato commentato tramite i propri profili social dal sindaco sospeso di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà: “La settimana scorsa abbiamo letto con grande orgoglio sullo speciale living arte del Corriere della Sera che “Opera” di Tresoldi, è fra i 25 monumenti di arte pubblica più apprezzati in Italia. Stasera dimostriamo di essere primi in assoluto nella speciale classifica della stortìa, o di qualcos’altro… (questo ce lo dirà presto la Polizia che ha già avviato le indagini)”.