Crisi Lactalis, l’azienda: “Disponibili a confronto”

“Piena disponibilita’ a proseguire un confronto che, comprendendo tutte le parti coinvolte, sindacati e istituzioni, ricerchi soluzioni complessive per meglio gestire gli impatti sociali derivanti dall’attuazione del piano industriale” di Alival. E’ quanto espresso da Nuova Castelli (gruppo Lactalis) in merito al piano di riorganizzazione industriale che interessa la controllata Alival, in occasione di un incontro preliminare al piano convocato dalla struttura di crisi di impresa del ministero dello Sviluppo economico. Nel piano, avevano spiegato i sindacati nei mesi scorsi, si prevede di interrompere le attivita’ produttive degli stabilimenti di Ponte Buggianese (Pistoia) e Reggio Calabria. Nuova Castelli auspica, in una nota, che “tale prospettiva possa essere accolta da tutte le parti coinvolte alle quali, l’azienda, ha rinnovato la massima disponibilita’ a riprendere il confronto”.